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普丁慈祥笑了！邀8歲女童「來克宮聊天」　一起打電話給財長要經費

▲▼普丁4日邀請8歲女童阿基波娃（Raisat Akipova）與其父母來到克里姆林宮作客。（圖／路透）

▲普丁邀請8歲女童阿基波娃來克里姆林宮作客。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄國總統普丁4日在克里姆林宮接見8歲女童阿基波娃（Raisat Akipova），還邀請對方一起打電話給財政部長，替女孩家鄉要求更多預算，交談過程中，還不時露出慈祥和藹的笑容。

▲▼普丁4日邀請8歲女童阿基波娃（Raisat Akipova）與其父母來到克里姆林宮作客。（圖／路透）

普丁上周訪問國土最南端的達吉斯坦共和國（Dagestan），罕見與支持者近距離接觸，甚至親吻一名年輕女性的頭。但是，阿基波娃因故沒能親眼見到總統，竟然難過地哭了，影片在社群媒體瘋傳後，她與父母受邀前往克里姆林宮。

根據克宮釋出畫面，普丁親切擁抱拿著一束花的阿基波娃，甚至把辦公桌位置讓給小女孩坐。他坦言，看到阿基波娃哭泣的影片後，內心感到很難過，才會邀請這一家子來克宮作客。

▲▼普丁4日邀請8歲女童阿基波娃（Raisat Akipova）與其父母來到克里姆林宮作客。（圖／路透）

▲▼普丁4日邀請8歲女童阿基波娃（Raisat Akipova）與其父母來到克里姆林宮作客。（圖／路透）

普丁引導阿基波娃致電財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov），對方很快答應替達吉斯坦共和國追加預算。他開心向小女孩表示，「太好了！我們為達吉斯坦（Dagestan）拿到了50億盧布（約新台幣約17.3億元）。」

《路透社》寫道，瓦格納集團（Wagner）6月底發動「一日兵變」後，普丁在一系列公開場合露面，但似乎都已經設計好橋段，目的是將他形塑成一名充滿關懷、廣受歡迎，並對國家握有強大控制權的統治者。

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