鯊魚現蹤「覓食」游到人群中　海邊泳客急回岸上驚險畫面曝光

▲佛州納瓦拉海灘3日出現鯊魚，旁邊有眾多泳客。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州多個海邊最近出現鯊魚的蹤影，甚至來到淺水區域覓食來回游動，現場泳客發現後嚇得爭相回到岸上，所幸並未造成人員傷亡。

▲佛州珀迪多基海灘淺水區域出現一隻錘頭鯊。

綜合紐約郵報、FOX 35 Orlando報導，就在2日下午，佛州珀迪多基海灘（Perdido Key Beach）的淺水區域突然出現一隻錘頭鯊，一度游到距離岸邊只有5至10碼（約4.57至9.1公尺）的地方，在場泳客趕緊回到岸上，圍觀群眾則是大喊「有鯊魚」。海洋生物專家肯尼迪布林立（Kennady Brinley）指出，這隻鯊魚的行為表現就是在覓食。

到了3日下午，佛州納瓦拉海灘（Navarre Beach）出現一隻大鯊魚，當時水中還有多名泳客，當眾人發現鯊魚魚鰭在水中徘迴時，紛紛離開水中回到岸上，沙灘上遊客急著大喊「快上岸」、「快一點」。

拍攝這段影片的考克斯（Cristy Mccallie Cox）指出，鯊魚正在尋找牠的下一頓飯，當時附近還有一隻海豚，但後來海豚突然消失，「鯊魚只是從泳客身邊經過，追逐魚群，我們要記住這是一件自然的事，我們在牠們家裡，要保持警惕。」

▼納瓦拉海灘水域出現一隻鯊魚，當時水中還有多名泳客。