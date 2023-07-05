沖繩知事參拜北京「琉球國墓地」　盼與中國友好持續下去

▲玉城丹尼參拜「琉球國墓地」。（圖／翻攝環球網）

記者蔡紹堅／綜合報導

沖繩知事玉城丹尼近日訪問中國大陸，並於4日特別前往位於北京通州張家灣鎮的琉球國墓地遺址進行祭拜。玉城丹尼在接受陸媒採訪時表示，琉球王國和中國的友好往來長達600多年，希望將這一歷史傳統傳承下去。

根據《環球時報》報導，張家灣是明清時期京杭大運河的重要碼頭，是從外省進京的門戶，清朝時期病故的琉球人多被安葬於此，包含琉球國貢使、官生、陳情使、都通官等14人。

玉城丹尼祭拜完畢後表示，祭拜時他心裡想的是，想要對日夜長眠於此的琉球祖先說聲「謝謝」，祖先創造的琉球與中國之間的聯繫，他想要繼續堅定不移地保持下去，為創造一個和平、繁榮的時代而努力。

玉城丹尼提到，他使用了沖繩的方式進行祭拜，如果祖先能夠接收到的話，他會感到非常高興。

玉城丹尼說，琉球王國和中國的友好往來長達600多年，希望將這一歷史傳統傳承下去，「這是很多人想要守護和珍視的東西，我會考慮到這種感受，以此作為後人相互交流的紐帶，創造和平、繁榮的時代。」

另外，玉城丹尼也在另一篇陸媒的專訪中提到，日美應為緩和局勢作出應有努力，決不能因為所謂「台灣有事即日本有事」，讓沖繩淪為戰場。

報導最後提到，玉城丹尼結束在北京的行程之後，還會前往與沖繩縣關係密切的福建省，參訪琉球館、福州琉球墓園等歷史遺跡。