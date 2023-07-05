店門口躲雨！小妹妹對監視器「合掌道謝」　老闆休假在家被暖爆

▲小妹妹在公休的店門口躲雨，對著監視器向老闆道謝。（圖／翻攝臉書Phruetthiphan Jantri）



記者吳美依／綜合報導

泰國一家四口在外騎車時，天空突然降下滂沱大雨，只好跑到鄰近的輪胎行門口躲避。此時，小女兒獨自面對監視器，做出合掌屈膝的姿勢，似乎在打招呼並表示感謝。這一幕讓休假在家的老闆深受感動，立刻撐傘前往店面送雨衣，讓這一家人不至於淋成落湯雞。

根據監視器畫面，1日傍晚5時54分左右，這對父母帶著2個年幼孩子，急忙跑到輪胎行門口，身上已經淋得半濕，但小女兒仍不忘對監視器道謝。他們等到雨勢變小，正要重新出發時，老闆恰好撐傘走過來，送上一疊雨衣，而年輕的爸媽似乎相當受寵若驚，連忙合掌道謝。

▲深受感動的老闆替這家人送上雨衣。（圖／翻攝臉書Phruetthiphan Jantri）



老闆普魯提帕（Phruetthiphan Jantri）將這段監視器畫面分享至社群媒體，直呼小妹妹的舉動「非常可愛」，也讓他因為幫助這一家人而感到快樂。

這段影片在TikTok累積逾160萬觀看次數，網友們都被雙方的暖心互動感動，不僅讚賞小妹妹很有禮貌，也肯定老闆的善良，「可愛的家庭」、「沒錯，順便道謝並不難」、「即使只是一件小事，施者和受者都很快樂」、「父母教得好」！