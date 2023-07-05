白宮發現古柯鹼！位置靠近官邸　拜登「吸毒兒」成箭靶

▲拜登次子杭特（Hunter Biden）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國白宮3日出現不明白色粉末，經調查後發現竟然是古柯鹼，目前正在調查毒品來源。由於這包白色粉末是在白宮西廂被發現，距離總統拜登家人所住的中央行政官邸區域很近，因此有人將矛頭指向有吸毒史的拜登次子杭特（Hunter Biden）。

白宮2日晚間發現白色不明粉末，引用程序進行緊急疏散，但該包粉末經消防部門鑑定後，確認竟然是古柯鹼。《路透社》指出，該包白色粉末是在白宮西廂找到的，而西廂連接總統拜登家人所住的中央行政官邸區域，以及橢圓辦公室、內閣辦公室、媒體區，還有總統幕僚辦公室，每天都有數百名職員在白宮西廂工作。

▲拜登周末和杭特一家前往大衛營度假。（圖／達志影像／美聯社）



儘管調查單位尚未透露細節，但已有許多共和黨人士在推特發文，將矛頭指向曾坦承有吸食過古柯鹼的杭特。

《紐約郵報》指出，雖然杭特在周末與父母一起前往大衛營（Camp David）度假，直到4日才返回白宮參加國慶日活動，但他曾於6月30日短暫在白宮待了一段時間。

知情人士透露，粉末是在白宮工作人員和客人都能進出的等候區被發現，目前正在釐清它到底是如何進入白宮的。