緬甸「最帥和尚」特赦出獄！　IG貼文「黑愛心」無聲抗議軍政府

▲26歲緬甸男模兼演員白英。（圖／翻攝自IG／paing_takhon_official）



記者張方瑀／綜合報導

有「地表最帥和尚」之稱的26歲男模兼演員白英（Paing Takhon）在2021年緬甸政變爆發後，因反對軍政府被捕入獄，而入獄11個月後在去年特赦出獄。白英出獄後也積極復出，但眼尖的粉絲發現，他出獄後幾乎每一篇IG貼文內的「黑色愛心」似乎都在暗示對緬甸政府的無聲抗議。

▲▼白英的貼文都留有一個黑色愛心符號。（圖／翻攝自IG／paing_takhon_official）



白英擁有188公分的身高以及精壯的8塊肌身材，先前短暫出家的照片曝光後，更因此被封為「地表最帥和尚」爆紅。而緬甸2021年爆發軍事政變時，白英隨即更換社群軟體大頭貼，穿上紅色衣服，高舉3指革命手勢，力挺示威者。他痛批軍方無情殺害平民，有如恐怖份子。

▲▼白英在2021年因公開反抗軍政府被逮。（圖／翻攝自IG／paing_takhon_official）



他在2021年4月因「誹謗軍政府」罪嫌，遭警方依《刑事訴訟法》逮捕，IG帳號被刪除，律師更公開他在監獄遭到關押的近照，只見他頂著略顯憔悴的臉龐，雙手掛在鐵欄上，讓粉絲們都心痛不已。

所幸，白英在2022年3月2日特赦出獄，而他出獄後也積極復出演藝活動，更開設了Youtube頻道，和粉絲分享自己的近況。雖然看似不再參與政變議題，但眼尖的粉絲也發現，他出獄後新開的IG帳號裡，幾乎每則貼文都有一個黑色愛心符號，彷彿持續對緬甸政府表達無聲抗議。