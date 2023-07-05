飯店用剩的肥皂！工廠「回收再製」過程曝光　影片觀看數破2270萬

▲影片揭露肥皂回收再製的過程。（圖／翻攝自TikTok，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

每當入住飯店旅館，房內都會附上包裝好的肥皂，不過用過的肥皂要如何處理呢？《科學內幕》（Science Insider）上月透過影片揭露「清潔世界」（Clean the World）回收肥皂工廠的面紗，這些用過的肥皂經解體消毒的程序後，會再製成全新肥皂。這段影片瀏覽次數超過2270萬次，引發大批網友討論。

紐約郵報報導，這段影片的拍攝地點不清楚是在佛州奧蘭多回收中心或在內華達州拉斯維加斯，記者在影片中指出，旅館每周都會扔掉數百萬塊用過的肥皂，但這些肥皂不必被丟進垃圾桶。

這些用過的肥皂來世界各地飯店旅館，依據程序，肥皂會先放入機器，切碎肥皂、清除毛髮汙垢，擠成一根一根的模樣，再加熱混合到水中，並漂白7至8分鐘殺死細菌，最後送到另一個機器製成全新肥皂。

這段6月中旬發布的影片迄今瀏覽次數已超過2270萬次，引發討論，留言數超過上萬則。儘管有網友看了影片覺得不太能接受，「我要帶自己的肥皂了」、「想像一下有頭髮在肥皂裡面的樣子」，但也有人贊成力挺，「我很支持」、「這很棒！你們知道肥皂可以清潔吧？一點點小髒污沒什麼大不了」、「這真的很聰明」。

依據清潔世界官方網站，機構至今已分發7000萬塊肥皂，自2009年以來，已經為127個國家提供服務。該組織向貧困國家孩童家庭提供肥皂，這些國家的急性呼吸道感染（肺炎）與腹瀉疾病（霍亂）死亡率高，是5歲以下孩童的兩大殺手。