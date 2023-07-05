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嬰屍藏冰箱震驚南韓　「幽靈嬰兒」暴增至420件！警確認已15死

▲▼南韓警方針對「幽靈嬰兒」展開調查，4日在慶尚南道巨際市古縣洞某橋梁河邊探尋有無嬰屍。（圖／CFP）

▲南韓警方針對「幽靈嬰兒」展開調查，4日在慶尚南道巨濟市古縣洞某橋梁河邊探尋有無嬰屍。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓6月底爆發「嬰兒藏屍冰箱」事件，京畿道水原市一名30多歲婦女2018、19年陸續生下男嬰和女嬰，因經濟條件不佳而將之殺害，屍體藏在冰箱中。南韓監察院為此公佈一份調查報告，表示從2015年起至今8年共有2000多名嬰兒尚未辦理出生登記。南韓警方針對獲通報的400件進行搜查，確認已有15名嬰兒死亡。

根據《韓聯社》，醫院雖然持有孕婦誕下嬰兒的生產紀錄，但孕婦在嬰兒出生後並未向政府戶政部門辦理出生登記，因此被稱為「幽靈嬰兒」，為此南韓警察廳國家搜查本部原本正在進行未辦理出生登記的193件幽靈嬰兒偵查工作，今（5）日相關案件又暴增至420件，目前正針對其中400件進行調查。

依據中央政府和各地方政府所進行的調查結果，需要偵查的幽靈嬰兒相關案件恐有暴增的跡象。

目前警方所接獲的400件「幽靈嬰兒」中，確認共有15名嬰兒已經死亡，其中有8名嬰兒的父母疑似有相關犯罪嫌疑等紀錄，因此正移交給京畿南部警察廳進行調查，至於其餘5名嬰兒案件則無相關犯罪紀錄，因此終結偵查工作。

▲▼冰箱，冷凍。（圖／CFP）

▲京畿道水原市一名30多歲婦女在嬰兒出生後接連殺死、藏屍冰箱。（示意圖／CFP）

至於在京畿道水原市所發現，被藏在冰箱的一男一女嬰兒屍體，則推斷是慘遭親生母親殺害而死，已經將相關案件移交給檢方偵查。

目前所負責的「幽靈嬰兒」案件調查中，京畿南部警察廳佔最多數，須負責調查94件，而首爾和大田警察廳則各自負責38件、慶尚南道警察廳33件、仁川警察廳和忠清南道警察廳各自負責29件、慶尚北道23件、全羅南道21件、釜山19件；至於京畿北部、光州、忠清北道各自負責14件、大邱10件、全羅北道9件、蔚山7件。

而釜山廣域市則有親生父母，因為女兒出生後僅8天便死於家中，便將女嬰屍體棄置於住家附近深山中，目前釜山警察廳已進入偵查階段。

另外，針對出生後被棄置於棄嬰保護艙（Baby Box）而未辦理出生登記的24名嬰兒，目前首爾警察廳也開始接手調查。據悉，目前南韓政府正積極調查2015年以後未辦理出生登記2000名嬰兒的下落。

►冰箱嬰屍震撼南韓　韓警再追「209幽靈嬰兒」確認已12死

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