▲臨床需求增！快速氣管插管麻醉劑爆缺貨，無替代藥急啟動公開徵求。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（5）日召開一周例行記者會，公布最新缺藥情形。食藥署副署長陳惠芳表示，西藥供應資訊平台自112年6月14日至6月27日共接獲32件藥品短缺通報案件，其中有一件無替代藥品啟動公開徵求，為用於快速插管的麻醉劑「Etomidate注射劑型」，因臨床需求增加導致短缺，目前業者已採控貨措施。

陳惠芳表示，西藥供應資訊平台自112年6月14日至6月27日共接獲32件藥品短缺通報案件，連同前次未辦結7件，合計39件。其中經調查無短缺案件11件、建議使用替代品項17件(共14項藥品)、無替代藥品啟動公開徵求案件1件、恢復供應品項4件、處理中案件數6件。

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啟動公開徵求的藥品為「Etomidate注射劑型」，主要用於快速氣管插管 (Rapid Sequence Intubation; RSI) 之麻醉劑。陳惠芳提到，該藥品國內有一張藥品許可證，業者因臨床需求量增加導致短缺，目前控貨中，但仍有約4-5個月庫存，並預計113年2月底恢復供應。

食藥署已於今年6月20日啟動公開徵求，目前已有業者有意願，待通過後將公布相關資訊於西藥供應資訊平台。

此外，今年3月受到烏俄戰爭影響致鋁箔短缺無法包裝出貨的第二級管制藥品「疼始康定」，業者表示20毫克產品將於明（7/6）起恢復供應，10毫克產品也將於9月底恢復生產，屆時都可投入臨床需求。

與此同時，食藥署緊急徵求的3項替代藥品「.“楊森”多瑞喜穿皮貼片劑12微公克小時」、「“管制藥品廠” 嗎啡長效膜衣錠30毫克」、「奧諾美5毫克速效膠囊」，仍穩定供應，需要長期疼痛控制的中重度癌症疼痛病患不怕沒藥可用。

▼癌症止痛藥疼始康定將於明起恢復供應。（圖／食藥署提供）