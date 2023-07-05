美國慶假期前夕「連爆3起大規模槍擊」　至少10死38傷

▲巴爾的摩（Baltimore）2日一場派對發生槍擊，導致2死28傷。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國將7月4日訂為獨立紀念日，未料今年國慶假期前，各地至少發生3起大規模槍擊，一共導致10人死亡、38人受傷。總統拜登再度呼籲，應該加速通過槍枝管制立法。

美國國慶假期之前，費城、巴爾的摩及德州沃斯堡（Fort Worth）接連發生大規模槍擊，目前犯案動機都還不清楚。

4日，沃斯堡一場國慶慶祝活動發生槍擊，造成3人身亡、8人受傷。3日晚間，費城一名嫌犯身穿防彈背心、手持AR-15步槍，在街上無差別開火，奪走5人性命，另有2名男孩腿部中彈。此前一天，巴爾的摩一場街區派對也發生槍擊，釀成2死28傷的悲劇，其中約一半傷者皆未成年。

▲費城槍擊案在路邊留下怵目驚心的彈孔。



路透社寫道，美國正在努力應對大量的大規模槍擊與槍枝暴力事件。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據，該國今年迄今已發生逾340件大規模槍擊案。

大規模槍擊（mass shooting）目前尚無廣泛公認定義，但美國國會研究處 （CRS）一份2013年報告指出，排除搶劫或恐怖主義之後，4名以上受害者中彈身亡，即被認為大規模槍擊，此定義被多個機構與媒體採用。

拜登譴責暴力事件，並重申必須加強美國槍枝法律，「我們的國家再次經歷了悲劇浪潮及毫無意義的槍擊事件」。他呼籲共和黨議員「坐上談判桌，進行有意義且常識性的改革。」不過，美國國會共和黨人以憲法保障槍枝擁有權為由，普遍阻止槍枝法律的重大改革，也反對拜登試圖推動的攻擊性武器禁令。