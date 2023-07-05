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史上最熱一天！全球高溫恐因「2因素」繼續飆　專家嘆：被判死刑

▲▼撐傘,夏天,大太陽,防曬,大熱天,行人。（圖／記者季相儒攝）

▲全球各地都受到熱浪影響。（示意圖／記者季相儒攝）

記者吳美依／綜合報導

美國國家環境預測中心（NCEP）數據顯示，7月3日成為有紀錄以來「全球平均氣溫最高」的一天，但考慮到溫室氣體排放增加，以及聖嬰現象頻繁發生，今年恐怕還有機會飆出破紀錄高溫。倫敦帝國學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所（GICCE）教授奧圖（Friederike Otto）直言，「這是對人們及生態系的死刑判決。」

衛報指出，今年全球平均氣溫於7月3日達到17.01°C，打破2016年8月的16.92°C紀錄。聖嬰現象（El Niño）加劇氣候危機，上一次發生的2016年原為有紀錄以來最熱一年，直到現在被7月3日的最高均溫超越。

加州非營利氣候科學研究組織「柏克萊地球」（Berkeley Earth）科學家豪斯法澤（Zeke Hausfather）說，「不幸的是，這可能只是今年一系列新高溫紀錄的第一個。隨著二氧化碳及溫室氣體排放增加，加上聖嬰事件越來越多，都把氣溫推向新高點。」

全球氣候健康聯盟（GCHA）執行主任米勒（Jeni Miller）指出，世界各地的人們承受來自熱浪、野火、空汙、洪水等極端氣候影響，全球暖化加劇作物歉收、傳染病蔓延及移民等問題，「煤炭、石油及天然氣的開採與使用傷害人們的健康，也是全球暖化主因，與健康的氣候未來是不相容的。正因如此，政府必須準備好兌現2023年聯合國氣候變化大會（COP28）的承諾，逐步淘汰所有化石燃料，並且過渡為可再生能源。」

 
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