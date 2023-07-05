日本最快8月排放「福島核廢水」　南韓政府：採取尊重IAEA立場

▲南韓環保公民團體反對日本福島核處理水排放入海，5日上午在首爾光化門廣場發起抗議，呼籲IAEA撤回評估報告。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日媒《日經新聞》今（5）日報導指出，日本岸田政府最快從今年8月起將福島第一核電廠「核處理水」排放入海，表示國際原子能總署（IAEA）在報告中評估此做法符合國際安全標準。對此，南韓總統辦公室也發表看法，表示尊重IAEA的意見，未來將和日本政府持續合作，檢驗海洋汙染安全。

根據韓媒《News1》，南韓總統辦公室高層關係人士5日在通話中表示，IAEA是聯合國旗下原子能安全評估的代表性機構，因此對於IAEA針對福島核電廠「核處理水」排放入海的安全性評估結果表示尊重，未來將和日本政府合作，持續監控國內（南韓）海洋，並大幅強化漁產安全的管控標準。

該名關係人士補充，「我國（南韓）政府優先重視國民健康安全，未來將透過與IAEA和日本政府持續採取緊密合作，繼續監控IAEA和日本政府是否如實履行其所提出的核處理水排放之實施和檢驗工作。至於鄰近海域輻射量調查也從目前的92處擴展至200處，大幅強化我國海域和漁產的安全管理監控。」

根據《韓聯社》，南韓國務調整室第1次長（副室長）朴購然5日在簡報會議上表示，韓國原子力安全技術院（KINS）自行做出的深層分析報告已處於最終階段，「由於IAEA是國際具權威性的機構，因此對於IAEA所做出的評估結論予以尊重，這是我國（南韓）政府此前一直提到的基本立場，此次也是一樣。」

▲南韓民眾擔憂海鹽受到日本排放福島核電廠廢水汙染，在預期心理影響下，位於大田廣域市西區屯山洞的一間大型超市，海鹽被搶購一空。（圖／CFP）

其實，日本福島核電廠核處理水（核廢水）排放是最近南韓朝野討論度最高的話題之一，共同民主黨（南韓最大在野黨）等偏左派傾向的在野政黨和環保公民團體反對日本政府排放福島核處理水，甚至有國會議員發起絕食抗議活動，南韓漁民則擔憂核處理水的排放會汙染漁產，而南韓國內民眾則擔憂海鹽（天日鹽，食用鹽）品質受核輻射汙染，爆發搶購潮，導致政府採取限購措施。

至於南韓政治圈也持續討論，日本岸田政府是否向南韓施壓開放進口福島等周邊地區的農漁產。