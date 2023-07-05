不滿日本排放福島核廢水！　日媒：中國核電廠氚含量是福島6.5倍

▲日本政府最快今年8月就會開始排放福島核電廠核處理水。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日媒今（5）日上午在報導中指出，日本政府最快預計今年8月就會將福島核電廠「核處理水」排放入海，期間將會積極說服、協調反對的居民和漁民，而在國際原子能總署（IAEA）昨（4）日公佈評估報告後，更是招致中國、南韓的反對。日媒為此指出，其實中國和南韓核電廠的氚排放量是日本的6.5倍。

根據日媒《產經新聞》，IAEA曾於4日在評估報告中表示，日本排放福島核電廠核處理水的決定「符合國際安全標準」，儘管日本岸田政府的決定已獲IAEA的背書，但估計仍將招致中國、南韓等周邊國家的極力反對，也因此日本政府必須在科學證據上據理力爭，持續努力爭取周邊國家的諒解。

▼南韓共同民主黨黨代表李在明率領院內代表等多名黨內國會議員，5日反對福島核電廠核處理水排放入海。（圖／CFP）

▲南韓環保公民團體反對日本福島核處理水排放入海，5日上午在首爾光化門廣場發起抗議，呼籲IAEA撤回評估報告。（圖／CFP）

報導認為，其實日本岸田政府目前正在加快腳步傳播相關資訊，積極說服周邊國家排放核電廠處理水的決定完全符合國際安全標準評估，這是因為中國、南韓不站在講究證據的科學角度上做批判，且將福島核電廠核處理水的排放問題視為政治上的道具，然而中國與南韓的輻射性物質氚的每年排放量，足足是福島第一核電廠的6倍之多。

報導指出，未來福島第一核電廠的氚每年排放量將控制在311大地震以前的標準，為22兆貝克以下，而該濃度更是國家規範標準的40分之1，預計將稀釋至世衛組織（WHO）規範飲用水氚含有量的7分1後，再排放至大海和海水混合。

然而從日本經濟產業省所公佈的統計結果，則表示中國位於浙江省海鹽縣的秦山第3核電廠2020年的氚年排放量高達143兆貝克，是日本福島核電廠的6.5倍之多，而中國廣東省的陽江核電廠2021年氚排放量112兆貝克是福島的5倍、遼寧省紅沿河核電廠氚排放量90兆貝克則是福島的4倍。

▲南韓記者表示，其實南韓月城核電廠也會將含有氚的廢水排入海洋。（圖／達志影像／美聯社）

報導同樣也舉南韓為例，位於南韓慶尚北道慶州市的月城核電廠氚排放量是福島的3.2倍，至於位於釜山廣域市機張郡的古里核電廠則為福島的2.2倍。南韓記者金俊日2021年曾在報導指出，南韓核電廠也會將含有氚的核廢水排放入海，光是2019年就高達204兆貝克，只要3至4年就能超過福島核電廠幅射廢水含有的856兆貝克的氚。

至於歐美國家更是高得嚇人，法國拉阿格（La Hague）核燃料再處理廠為福島的454.5倍、而加拿大布魯斯A和B核電站為54倍、英國希舍姆（Heysham）第2核電站則為福島的14.7倍。

上述資料被同樣被記載至日本經濟產業省專為國外開設的網站，而日本政府透過多次機會向其他國家說明，包括今年5月同意讓南韓政府派遣由專家籌組的視察團前往日本當地勘查。