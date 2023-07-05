落石砸爛汽車「2人死亡」恐怖瞬間全錄下　整輛變形淪廢鐵

▲印度發生恐怖落石事件，至少2人身亡。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

印度東北部的那加蘭邦（Nagaland）4日發生落石事件，在滂沱大雨之中，一顆巨大岩石滾下來，先後砸爛公路上的多輛轎車，導致至少2死3傷，還有1人依然受困車內，意外發生過程，都被後車的行車紀錄器拍下。

今日印度、新德里電視台報導，本案發生在連接2座城鎮科希馬（Kohima）與迪馬普爾（Dimapur）的29號公路上。傍晚5時左右，第一顆落石砸毀2輛汽車，幾秒鐘後又滾下第二顆巨岩，砸中前方轎車，並且波及左側大卡車。

#WATCH | A massive rock smashed a car leaving two people dead and three seriously injured in Dimapur's Chumoukedima, Nagaland, earlier today



(Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/0rVUYZLZFN — ANI (@ANI) July 4, 2023

警方透露，有一人當場死亡，另一人在醫院內宣告不治，另外三名重傷患者被送往鄰近醫院治療中。他們尚未透露受害者的身分，但稱正在全力解救受困民眾。

那加蘭邦首席部長里奧（Neiphiu Rio）對罹難者表示哀悼。他指出，意外發生地點被稱為「pakala pahar」，因為山崩及落石惡名昭彰，其政府正採取一切必要措施，提供緊急服務及醫療協助，並與中央合作強化公路安全基礎設施。此外，也會向每一位受害者家屬提供40萬盧比（約新台幣15萬元）的經濟援助。