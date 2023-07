落石砸爛汽車「2人死亡」恐怖瞬間全錄下　整輛變形淪廢鐵

▲印度發生恐怖落石事件,至少2人身亡。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

印度東北部的那加蘭邦(Nagaland)4日發生落石事件,在滂沱大雨之中,一顆巨大岩石滾下來,先後砸爛公路上的多輛轎車,導致至少2死3傷,還有1人依然受困車內,意外發生過程,都被後車的行車紀錄器拍下。

今日印度、新德里電視台報導,本案發生在連接2座城鎮科希馬(Kohima)與迪馬普爾(Dimapur)的29號公路上。傍晚5時左右,第一顆落石砸毀2輛汽車,幾秒鐘後又滾下第二顆巨岩,砸中前方轎車,並且波及左側大卡車。

#WATCH | A massive rock smashed a car leaving two people dead and three seriously injured in Dimapur's Chumoukedima, Nagaland, earlier today



(Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/0rVUYZLZFN