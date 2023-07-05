獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

▲田政弘過去常和陳柏惟一起聯合開直播評論時事，如今2人卻都身陷Me Too風波中。（圖／CTWANT提供，下同）

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以獨派青年新星身分踏入政治、曾任綠委助理，被新竹市長高虹安聘為工策會副總幹事的田政弘（田昀凡），2019年時被控以PUA（俗稱把妹術）手段和多位女性發生性關係，後續更怒對發表臉書貼文的張姓女子提告求償，日前一審敗訴，張女痛訴田男以低劣手段騙她上床，且受害女子除了她至少還有3人。

台大法律系畢業的田政弘上過不少政論節目，是知名的台派英粉，2018年總統大選時數度在臉書聲援蔡英文，也曾因李遠哲等民進黨四大老刊登廣告要求蔡英文放棄連任，交出行政權，而在3天內募資86萬餘元刊登廣告力挺小英。田政弘後續更曾和陳柏惟聯合開直播評論時事，積極參與政治事務，如今2人卻都身陷Me Too風暴。

2019年8月時田男被一名張姓女子於臉書爆料指控，她和田在2018年10月凌晨發生關係，「他沒有強暴我，但我不會說那是合意性交」，並進一步表示事件發生後，她多數時候都在怪罪自己，「為什麼看到堅持不穿上衣的人不轉身就走」、「為什麼看到抽屜裡都是全新的牙膏還不覺得對方說的『我從來不約炮』是騙人的」。

▲田政弘向前女友A女提告求償，但地院日前判決他一審敗訴。

她也表示，事件發生後，她將自己關在房間裡一個多月，更導致她原本已經控制住的憂鬱症發作，丟臉和自責讓她不敢告訴任何人，事後只敢向田男求助，但田男卻只是把她當成暈船黏牙的炮友，一腳將她踢開任她自生自滅，直到她無意中得知「PUA把妹手法」，才察覺自己為何會任由田男擺布操弄，後續更發現這早已不是田男第一次以PUA手段操弄女性，至少還有3女受害，她痛批田男平常以女性主義者自居，私底下卻是這樣對待他身邊的女性與精神障礙者。

事件曝光後火速吸引3000多名網友按讚、700多人分享，田政弘眼見事件越燒越烈後，先是否認相關指控，更表示自己因不堪貼文打擊，心情大受影響，跳河自殺被救。田政弘之後發文強調，「沒有做的事情就是沒有做」，並大度表示，儘管此次事件對其造成相當大的傷害，但他知道當事人狀況不好，因此不會追究提告，但卻在事後對發文的張姓女子提告求償100萬元，並要求張女須將判決張貼在臉書上至少30日。

一審法官審理後認為張女所發表之相關貼文屬適當評論，難認其評論涉及之個人私德領域與公益無關，視為可受公評而善意發表言論無誤，判田政弘敗訴。而此次事件也造成原本力挺小英、本欲加入民進黨成為政治幕僚的田政弘遭到綠營封殺，最終被新竹市長高虹安延攬為工策會副總幹事，先前更曾代表高虹安解釋新竹棒球場土壤採樣事件而被時代力量批為「地下市長」。

▲田政弘因此次事件遭綠營封殺後，改投身新竹市長高虹安麾下，成為工策會副總幹事。

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