推特「限流」惹眾怒！　CEO首發聲辯護：有必要採取極端措施

▲推特再次採取大動作引發網友反彈。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬斯克（Elon Musk）日前宣布，推特推出暫時限流以打擊「極端資料抓取」問題，結果引來大批網友與廣告業主的反彈，對此，推特CEO亞卡里諾（Linda Yaccarino）4日發文為公司決策辯護，指出採取極端策略有其必要，而且推特說在新限制實施以來，廣告業務持續穩定，並未受到太多影響。

路透社報導，亞卡里諾在周二（4日）的推文中寫道，當面對如推特一般的任務，「你必須採取大動作來加強平台。這個措施是有意義的，而且持續進行中。」這是亞卡里諾在馬斯克宣布限流引發的風波以來，首次做出回應。

▲推特執行長亞卡里諾為新政策辯護。（圖／翻攝「Linda Yaccarino」推特）

馬斯克1日宣布，為了對付「極端資料抓取與系統操弄問題」，祭出臨時閱讀限制。之後就有推特用戶上傳截圖畫面，表示新政策實行後，推文連看都無法看，包括企業廣告頁面。行銷專家表示推特此舉，可能會讓亞卡里諾推動吸引廣告商的努力被抵銷。

推特官方發布推文，表示只有少部分的人真正受到限流的影響，而且為確保用戶數據庫的真實性，公司必須採取極端政策，把詐騙和機器人從平台上移除。

推特開始要求使用者必須先註冊登入才可以瀏覽推特貼文後，限流就跟著上線，從推特角度來看，可視為「平台清零」的2把刀。

臉書母公司Meta為了與推特競爭，將於6日推出功能相似的「Threads」。路透就此詢問亞卡里諾與推特的回應，但推特只回了一個「大便貼圖（emoji）」，這事實上也是推特對於媒體訪問請求的一貫回應。