5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

記者崔子柔／綜合報導

5億賴姓高中生墜樓命案日前偵查終結，夏姓男子及夏父涉嫌殺人罪不起訴，賴母昨（4）日針對現場啤酒罐中驗出的麻醉藥品「利多卡因」提起再議。曾經聽到「迷幻藥」3字的「酆都大帝」乩身楊先生則指出，「是祂（指五億高中生）在處理自己的事了」。

「酆都大帝」乩身楊先生上（6）月指出，他9日晚間在看賴生相關新聞時，耳邊突然聽見有人說「迷幻藥、迷幻藥、迷幻藥」，因為聲音非常清楚，讓他嚇了一跳。

▲酆都大帝乩身先前稱聽見連續3次「迷幻藥」。（圖／翻攝楊先生臉書）



根據《三立新聞網》報導，楊先生表示，檢方稱啤酒上的麻醉藥品量不會致死，但先前都沒有驗出，現在卻多了事證，代表有人的良心不安讓事情浮出檯面，「是祂（五億高中生）在處理自己的事了」。

▲賴生墜樓前一刻與夏姓嫌疑人共乘電梯。（圖／民眾提供）



根據本站先前報導《5億高中生命案遞狀再議！律師提多項疑點 求再驗「利多卡因」》，賴家對於不起訴結果，4日上午前往地檢署遞狀聲請再議，委任律師許哲維指出，在現場扣案的啤酒罐上有賴生的DNA，啤酒罐裡面有驗出麻醉藥品「利多卡因」，不起訴處分書寫到「利多卡因的來源不明」，而賴生因不明原因沾染到，因為利多卡因如果有服用、塗抹，可能導致死亡、意識昏迷。

許哲維說，檢察官仔細驗過賴生身上是否有足以致死的利多卡因，雖然結果是沒有驗出來足以致死的量，但希望接下來能針對「利多卡因經過人體後產生的代謝物」，進行更深入的調查。