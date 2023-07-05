他腸子脹痛！　竟塞滿「2、300顆葡萄籽」

▲患者吃了幾串葡萄，吃到很大顆、很硬的籽會吐出來，但是小顆的籽就直接不咬吞下去。（示意圖／農糧署提供）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一名40歲男性腸子脹痛難受，檢查竟然塞滿「2、300顆的葡萄籽」，必須得動手術。

陳榮堅4日在臉書表示，常說「病從口入」，該患者曾在20幾歲時發生車禍，當時開過一個剖腹手術，後來就有「腸子沾黏」的狀況，消化不太好。

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陳榮堅指出，患者會來急診是因腸子脹得很不舒服，因過去病史，「我們初步想說可能是跟以前一樣，是腸沾黏緣故」；但做了電腦斷層檢查，竟然發現他有一段20公分的腸子裡面，有將近2、300顆小小的東西，看起來像是「糞石」。

陳榮堅解釋，「糞石」就是指說，吃下去的東西沒消化，像是有一些老人家喜歡吃破布子，但又沒有咬直接吞，累積起來就會變成糞石，但這比較常發生在老年人身上；無論如何還是需要幫患者開刀，切掉那段腸子，後來發現切掉的腸子裡面，2、300顆的小東西都是「葡萄籽」。

「我們就問他怎麼會吞這麼多葡萄籽？」陳榮堅提到，結果是患者有抽菸、喝酒、吃檳榔的習慣，所以有牙周問題，不太喜歡咬硬的東西；而前兩天他吃了幾串葡萄，吃到很大顆、很硬的籽會吐出來，但是小顆的籽就直接不咬，連果肉一起吞進肚子裡，所以才會吞這麼多葡萄籽。

陳榮堅提醒，其實如果是年輕、腸胃機能好的人這樣是沒關係的，但是這位病人以前車禍開刀，有一些腸沾黏的狀況，籽就在腸子的某些轉彎處，一顆一顆的積在那邊，導致最後要動手術。

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