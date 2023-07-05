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IAEA報告為福島核處理水排海背書　中國反彈

▲▼日本最高法院判定政府對福島核事故無賠償責任。（圖／路透）

▲福島核電廠。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京5日專電

聯合國國際原子能總署（IAEA）昨天公布報告，認為日本有意將「核處理水」排放入海的計畫符合國際安全標準，但中國政府仍表達不滿。日媒指出，因核處理水引發「外交戰」，日本政府正加強提供資訊。

有關日本政府和東京電力公司福島第一核電廠計畫今年夏天將含氚的ALPS處理水（日本簡稱處理水）排入海洋一事，IAEA經檢視後，昨天公布報告，認為此計畫符合國際安全標準，階段性排放出的輻射物對人體和環境的影響微乎其微，幾乎是可忽視的程度。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）昨天下午到日本首相官邸（行政中心）拜會岸田文雄時將報告交給岸田。之後，他在日本記者俱樂部召開記者會表示，IAEA即便在核處理水排放的階段也會基於中立、客觀的立場持續評估計畫的安全性。

IAEA做出這份報告後，中國表示抗議，認為這份報告並不能成為日本將福島第一核電廠的核處理水排海的「護身符」或「通行證」。

記者會現場及周邊有韓國民眾舉牌抗議，呼籲岸田不得將含有放射性物質的污染水丟入海洋。有韓國人舉牌表示，日本應該要遵守與漁民的約定，未經漁民同意不得將含放射性物資的污染水排入海洋。

福島第一核電廠1至3號機組在2011年311大地震時，因為冷卻功能遭大海嘯破壞，導致爐心熔毀，廠方對機組灌水降溫，產生大量核污染水，加上流入機組廠房的地下水和雨水，每天產生約90噸的污染水，經過多核素處理系統（ALPS）去除銫和鍶等多種放射性物質後，唯有目前的技術難以去除的氚存留，稱為ALPS處理水。

截至6月29日，ALPS處理水已累積約134萬噸，被保管於廠區內的約1000座貯藏槽，最大容量約137萬噸，現在已用了98%，預計2024年2至6月之間滿槽。

日本政府2021年4月決定2023年夏天之前排入海洋。日本核電廠排放含氚核處理水入海時，不得超過標準值每公升6萬貝克。東電公司表示，在排放核處理水前會先稀釋，直到每公升含氚量不到1500貝克，也就是日本規定飲用水含氚上限值的1/40，並且會通過海底隧道排放到約1公里外的海域。排放的設施已於6月底完工。

針對福島第一核電廠計畫將ALPS處理水排入海洋的問題，中韓有些人士將此政治化。日本政府正加強提供資訊，爭取理解。

日本產經新聞報導，福島第一核電廠預定排放的含氚處理水的年間排放量同於2011年發生核災前的管理目標，一年之間的排放量控制在22兆貝克以下，經過稀釋到日本規定飲用水含氚上限值的1/40、世界衛生組織（WHO）飲用水標準的1/7後才排入海洋，與海水混合後，含氚量將更低。

報導說，目前的技術很難將污染水中的氚去除，有些海外國家的核電廠也是將氚稀釋到標準值以下，然後排放到海洋或大氣中。其中，有很多海外的核電廠氚排放量大幅超過福島第一核電廠的排放量。

日本經濟產業省（相當於經濟部）的資訊顯示，中國浙江省秦山第3核電廠2020年氚排放量約143兆貝克，是福島第一核電廠預定排放量的6.5倍；中國廣東陽江核電廠是福島第一核電廠的5倍。韓國月城核電廠為3.2倍、古里核電廠2.2倍。

法國的核燃料再處理廠拉阿格區 （ La Hague）為454.5倍、加拿大布魯斯核電站（Bruce nuclear generating station ）A、B為54倍、英國Heysham 2核電廠是14.7倍。

日本讀賣新聞6月報導，日本政府的資訊列出中國4座核電廠每年的氚排放量，包括浙江秦山第3核電廠2020年排放量達約143兆貝克、2021年廣東陽江核電廠約112兆貝克、福建寧德核電廠約102兆貝克、遼寧紅沿河核電廠約90兆貝克。

報導說，中國政府反對日本計畫將福島第一核電廠計畫將核處理水排海一事，但日本政府相關人士表示，中國政府對於中國的核電廠把更高濃度的含氚廢水排海一事完全未與周邊國家商量，也沒做任何說明。

 
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