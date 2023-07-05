馬斯克身家半年暴增3兆元！全球最猛　賺進2.5個黃仁勳

▲馬斯克與祖克柏是今年財富增長最多的2大億萬富豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

今年上半年全球500大富豪榜出爐，數據指出全球500大富豪在過去6個月內財富增加8520億美元（約新台幣26.48兆元），平均每位富豪每天賺進1400萬美元（約新台幣4.3億元），其中最賺錢的就屬特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），以及Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。

根據彭博全球富豪指數，今年截至6月30日，全球財富淨增最多的當屬全球首富馬斯克，半年賺進966億美元（約新台幣3兆元），第二名的祖克柏財富淨增589億美元（約新台幣1.83兆元）。

3到5名依序為亞馬遜創辦人貝佐斯、甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison），以及LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。

▲黃仁勳因AI暴富。（圖／記者湯興漢攝）

相比今年因AI題材熱而暴富的輝達執行長黃仁勳，馬斯克在今年上半賺進的淨值就相當於黃仁勳總財產的2.56倍，根據富比世截至4日的統計，實時統計黃仁勳身家為379億美元（約新台幣1.17兆元）。周一（4日）開啟下半年首個交易日，特斯拉因第2季交車量創歷史新高，優於分析師預期，帶動股價上揚近7％，讓他身家在24小時之內再大增130億美元（約新台幣4041億元），富比世統計，馬斯克截至4日身家已來到2494億美元（約新台幣7.75兆元）。

幾家歡樂幾家愁，反觀印度首富阿達尼 （Gautam Adani）過去半年因遭遇放空危機，身家蒸發602億美元（約新台幣1.87兆元），屬於全球億萬富豪中遭遇最慘第一名。做空機構興登堡 （Hindenburg） 指控阿達尼集團涉及會計詐欺、操縱股市等行為後，阿達尼在1月27日單日損失就高達約208億美元（約新台幣6465億元），同樣創下億萬富豪中單日損失最多。同樣受到興登堡做空衝擊的還有「華爾街狼王」知名維權投資人艾康 (Carl Icahn)。