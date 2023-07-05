冰箱嬰屍震撼南韓　韓警再追「209幽靈嬰兒」確認已12死

▲冰箱死嬰事件延燒，南韓追查193件「幽靈嬰兒」12死178失蹤。（圖／取自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓6月發生冰箱死嬰案，一位媽媽因經濟困難無力撫養，殺害2名剛生下的孩子，消息震驚南韓，引發當地社會對「幽靈嬰兒」的關注。南韓警察廳4日表示，目前總共收到209起「幽靈嬰兒」案件，警方仍在對其中193起進行調查。

綜合韓媒報導，南韓警察廳偵查本部4日表示，警方至今總共收到209件幽靈嬰兒（即有醫院出生紀錄，卻沒登記出生的嬰兒）通報，調查後找到其中20名嬰兒下落，並確認有12名嬰兒已經死亡，178件仍下落不明。

南韓警方發現，死亡的12名嬰兒中，有5件涉及刑事犯罪，目前正在持續追查中，另外7件不涉及犯罪已結案，至於查明下落的20名嬰兒中，有9人獲得良好照顧已結案，警方仍在對剩餘193起進行調查。

韓國監察部門近日審核保健福祉部（如同台灣的衛生福利部）資料時，發現南韓2015年至今有多達2236名嬰兒有醫院的出生紀錄，但家長後續卻沒有到戶政機構登記出生，顯示除了警方接獲的209件外，社會上恐怕還有不少黑數。

▲南韓6月爆發「冰箱死嬰案」，一位女子在醫院生產後，在家中把嬰兒殺死，事後將屍體藏在冰箱。（圖／翻攝自unplash）

南韓京畿道水原市6月發生「冰箱死嬰案」，當地一名30多歲女性2018年11月在醫院分娩後，回家後在家中將嬰兒勒頸殺死，2019年11月她再度懷孕產子，在醫院附近以相同手法殺害嬰兒，事後她並未棄屍或埋屍，而是把屍體藏在冰箱，直到被警方發現。

事件曝光的原因是，韓國監察部門審核保健福祉部時，發現女子雖有生產紀錄，但卻沒有辦理出生登記，因此通報警方展開追查。女子最初拒絕配合警方調查，直到警方持令狀扣押搜查，女子才向警方坦承部分犯行，供稱因為經濟上有困難，才會把剛生下的孩子殺死。

