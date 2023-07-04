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伊朗正式加入「上海合作組織」　成員國增至9個

▲▼伊朗正式加入上海合作組織，左為印度總理莫迪（Narendra Modi），右為伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）

▲伊朗正式加入上海合作組織，左為印度總理莫迪（Narendra Modi），右為伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）

文／中央社

伊朗今天正式加入上海合作組織，這是由中、俄及多個中亞國家成立的國際組織，目前正式成員國增至9個。

上海合作組織成員國元首理事會第23次會議今天以視訊方式舉行，會議決定，伊朗正式加入上合組織。
界面新聞引述俄羅斯衛星通訊社消息，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在上合組織成員國領導人峰會上表示，伊朗加入上合組織將有助於查巴哈（Chabahar）運輸走廊等基礎設施項目的實施。

查巴哈港是位於伊朗東南部的港口城市，也是自由貿易區，是「南北運輸走廊」的關鍵節點之一。

印度在取得伊朗戰略港口查巴哈港經營權後，正圍繞著伊朗希斯坦－俾路支省（Sistan-Baluchistan）查巴哈港發展一條交通運輸走廊，以進入阿富汗和中亞市場。一旦這條走廊完成，將促進伊朗、印度與阿富汗及中亞的貿易。

中國官媒央視報導，2022年9月，上合組織撒馬爾罕峰會簽署了關於伊朗加入上合組織義務的備忘錄。如今，伊朗正式完成各項程序，成為上合組織正式成員國。今天下午，上合組織秘書處在北京舉行伊朗國旗升旗儀式，歡迎新成員加入。

上海合作組織由中國、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克於2001年6月15日在中國上海宣布成立。2017年，上合組織首次擴充成員，印度、巴基斯坦成為正式成員國。2023年，伊朗成為正式成員國。

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