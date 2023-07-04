以色列首都發生「汽車衝撞恐攻」5人受傷　兇嫌遭當場擊斃

記者林彥臣／綜合報導

以色列首都特拉維夫市（Tel Aviv）Pinkhas Rosen街區發生一起汽車衝撞恐攻，醫護人員趕赴現場之後，先對5名傷者進行緊急處置，其中4人需送醫治療。警方證實，已將事件定調為恐怖攻擊，駕車的兇嫌遭到一名武裝的市民當場擊斃。

▲以色列首都特拉維夫市（Tel Aviv）發生汽車衝撞恐攻事件。（圖／翻攝自Twitter／@yankicoen）

根據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，醫護人員表示，現場共有5名傷者，經緊急處置後將4人送醫，其中一名46歲女性情況嚴重，另外還有兩名人受到中等程度傷害，以及一人輕傷。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）聲稱，發生在特拉維夫的汽車衝撞事件，是英勇的報復。

#صورة متداولة للشهيد حسين خلايلة منفذ عملية "تل أبيب" قبل قليل.



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當地媒體報導指出，兇嫌是一名叫做哈利拉（Hassin Khalila）的23歲男子，來自約旦河西岸南部城鎮薩穆（as-Samu）持有醫療許可證進入以色列。