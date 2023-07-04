文／中央社

美國近期槍枝暴力頻傳，今天又出現一起。警方表示，賓州費城今晚大規模槍擊案造成至少4人死亡、2名兒童受傷，已逮捕一名40歲男嫌。據統計這至少是美國今年第341起槍擊案。

法新社報導，費城警察局長奧特洛（Danielle Outlaw）告訴媒體記者，死者都是男性，年齡介於20至59歲；2名受傷兒童則分別是2歲和13歲。

奧特洛還表示，警方已在費城金塞辛區（Kingsessing）的案發現場附近逮捕開槍嫌犯，是一名40歲男性，他身穿防彈背心，持有一把步槍和一支手槍。

奧特洛說：「我不知道我們追捕他時，他是用步槍或手槍開火，但當我們的警員追捕他時，他確實有開槍。」

▲費城槍擊案釀4死2童受傷，凶嫌持雙槍被捕。（圖／路透）



美國媒體稍早報導，有4人在這起事件中受傷；但奧特洛更正為2人，都是兒童。

美國媒體播出的畫面顯示，警方封鎖了犯罪現場一大片區域。奧特洛說，至少涵蓋8個街區。她表示：「我們完全不知道這起事件發生的動機。如我先前所說，我們已經拘留了這個人，並且正在努力確認他的身分。」

警方還表示，另有一人被捕，因為此人據信朝槍手開槍。

奧特洛說：「受害者正遭到槍擊時，有另一人...朝現在已被我們拘留的這名槍手方向開火，我們認為此人以某種方式取得了一把槍。」

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，費城今晚的槍擊案至少是美國今年第341起，且今年截至目前美國已有至少2萬1696人命喪槍下，包括1萬2144人飲彈自殺。

「槍枝暴力檔案」定義的「大規模槍擊」，是與槍枝有關、造成至少4人死傷的事件。

美國去年至少有4萬4357人死於槍下，其中超過半數是自殺。

距離費城不到2小時車程的巴爾的摩（Baltimore），也才在上週末發生街頭派對槍擊案，造成2死28傷。