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畢旅變調！　愛爾蘭高中生飛希臘小島狂歡「2人接連身亡」

▲▼愛爾蘭高中生畢旅身亡。（圖／翻攝推特）

▲安德魯（左）和麥克斯（右）在希臘小島畢業旅行期間先後身亡。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭「聖邁克爾學院」（St Michael's College）畢業旅行變調，一群高三學生飛往希臘伊奧斯島（Ios），慶祝畢業考的結束，卻有2名學生接連喪命，促使當地警方展開調查。

《太陽報》等外媒報導，「聖邁克爾學院」高三一整年級有120人，其中約90人參加畢業旅行，而18歲的安德魯（Andrew O’Donnell）和麥克斯（Max Wall）先後死亡，讓許多同學悲痛受創，已經提前返國。

未料，安德魯於6月30日離奇失蹤，經歷一番搜索後，7月2日被發現陳屍在一處懸崖附近，地點鄰近當地首府喬拉斯（Chora）。同樣在7月2日下午，麥克斯在港口附近失去意識，儘管被發現後緊急送醫，依然宣告死亡，而他3年前曾接受一場成功的心臟手術。

希臘警方已經針對2起案件分別展開調查，預計4日將少年遺體送往首都雅典，予以法醫相驗，而遺體運回愛爾蘭還要耗費數日。死者父母已經出發，前往小島處理後事。位於愛爾蘭南都柏林郡的校門口，許多民眾獻花哀悼。

「聖邁克爾學院」校長提姆（Tim Kelleher）形容，安德魯是出色的足球員，麥克斯則對橄欖球很有熱忱，2人都相當聰慧。全校都為少年的親友感到悲傷，「在接下來的幾天至幾星期，我們將盡其所能幫助和支持他們」，包括暑假期間的諮商服務。除此之外，愛爾蘭教育部、外交部、駐雅典大使館也全力提供支持。

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