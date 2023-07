畢旅變調！　愛爾蘭高中生飛希臘小島狂歡「2人接連身亡」

▲安德魯(左)和麥克斯(右)在希臘小島畢業旅行期間先後身亡。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

愛爾蘭「聖邁克爾學院」(St Michael's College)畢業旅行變調,一群高三學生飛往希臘伊奧斯島(Ios),慶祝畢業考的結束,卻有2名學生接連喪命,促使當地警方展開調查。

《太陽報》等外媒報導,「聖邁克爾學院」高三一整年級有120人,其中約90人參加畢業旅行,而18歲的安德魯(Andrew O’Donnell)和麥克斯(Max Wall)先後死亡,讓許多同學悲痛受創,已經提前返國。

未料,安德魯於6月30日離奇失蹤,經歷一番搜索後,7月2日被發現陳屍在一處懸崖附近,地點鄰近當地首府喬拉斯(Chora)。同樣在7月2日下午,麥克斯在港口附近失去意識,儘管被發現後緊急送醫,依然宣告死亡,而他3年前曾接受一場成功的心臟手術。

The principal of St Michael's College in Dublin has said the school community is 'absolutely devastated' over the deaths of two of its students, Andrew O'Donnell and Max Wall, in separate incidents while on holiday on the Greek island of Ios | Read more: https://t.co/BiPrVYpbZT pic.twitter.com/YnJUFGIqi5