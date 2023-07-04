法國暴動燒電車、鐵軌損失6.8億　巴黎市府對2024奧運有信心

▲法國暴動造成巴黎地區交通設施損失約新台幣6.8億元。（圖／路透，下同）

實習記者任庭儀／編譯

法國非裔少年之死引發連6日大規模暴動，造成巴黎地區交通設施約2000萬歐元（約新台幣6.8億元）損失，甚至連奧運場館都被縱火波及，外界擔憂會影響明年巴黎奧運。對此，巴黎市政府表示，不擔心奧運會受到影響。

根據法新社報導，大巴黎區交通管理局表示，過去幾天抗議似乎已演變成暴動，期間許多基礎設施被破壞，包括多台公車及1條電車軌道被燒毀，另有2條軌道受損，光是交通設施損失就達2000萬歐元（約新台幣6.8億元）。

然而除交通設施之外，學校、圖書館、商場，甚至私人汽車、房產都被滋事分子縱火或搶劫。目前已有5600多輛汽車、1000處私人房產被燒毀，逾2000人被捕。巴黎民眾不滿表示，脫序行徑造成公家及私人財物損，已嚴重影響生活。

不過，巴黎市政府不擔心奧運受影響，市長伊達戈（Anne Hidalgo）3日表示，奧運聖火會給動盪不安的國家帶來希望。體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）指出，倫敦奧運一年前也發生嚴重暴動，但最後還是順利舉行，政府已採取行動，定會加強奧運基礎措施的安全。