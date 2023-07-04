IAEA署長向日相岸田提交「核廢水排海報告」　強調：科學且中立

▲IAEA署長葛羅西與日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本政府決定在今年夏季往大海排放福島核廢水，此舉引發當地漁民與南韓的不滿，然而日方卻堅持此計畫不會改變。聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西4日與日本首相岸田文雄會面，並親自遞交福島核廢水排海的安全報告書。他強調，相關調查與報告是科學且中立的。

根據《日本電視台》、《日本放送協會》報導，日本政府聲稱，會將福島第一核電廠的核廢水稀釋到低於標準濃度後再排入大海，但依舊引發多方不滿。儘管如此，日本當局仍堅持相關規劃。IAEA署長4日出訪日本，並在同日下午4時在首相官邸與岸田文雄見面，將日本核廢水排海計畫的安全報告書親自交給岸田文雄。

岸田強調，「作為擁有國際社會責任的領導人，我一再重申，不會認同排放出對於日本與全世界人民健康以及環境造成危害的核廢水。希望能以科學依據並保持高度透明性，向國內外詳細說明這個方案。」他也提到，未來會根據IAEA所提供的安全報告書內容，誠實地進行後續應對。

對此，IAEA署長葛羅西表示，一切都是基於科學根據並保持中立，同時也認為報告中包含了日本在決定進行下一步時所需的所有要素。

日本政府提到，將根據報告書調整確切的核廢水排放時程。