激情車震男病患突然心臟病發　女護士「怕外遇曝光」害他死在後座

▲女護士和病患發生婚外情。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國42歲女護士威廉斯(Penelope Williams)雖然是已婚身分，過去一年卻和男病患發生戀情，結果2人在停車場激情車震時，男病患突然心臟病發，她因為害怕婚外情曝光第一時間沒有呼叫救護車，而是只找來同事幫忙，結果害男病患死在後座。

女護士威廉斯因為不當行為遭到紀律委員會調查，調查中指出，她與男病患A秘密約會已經長達1年，某次深夜約會時，患者A突然心臟病發昏倒在車上，然而身為醫護人員的她沒有撥打電話向醫療單位尋求幫助，而是打給另外一名護士。

Nurse struck off after secret lover patient died during late night car park liaison



A nurse who ignored advice to call an ambulance after a patient died while in his car with her has been struck off.



Penelope Williams had a year-long sexual relationship with the man, know… pic.twitter.com/8rOUuekbsA — Updates Plug (@updatesplug247) July 4, 2023

官員在聽證會中表示，同事抵達現場後，在威廉斯車上看到一名半裸的昏迷男子，趕緊幫忙檢查發現已經沒有生命跡象，便立即撥打急救專線通知警方與救護車。

男患者A急救後仍被宣告身亡，威廉斯原本不願意坦承2人的婚外情，謊稱對方因為身體不舒服需要幫忙，才會連絡她，後來又一再改變說詞，說2人當時只是在車上「聊天40分鐘」，聊到一半時對方突然不舒服。

衛生委員會認為，威廉斯與患者發生不正當關係，讓護理工作名譽蒙羞，而當患者面臨緊急狀況時，她也違反了醫護從業人員的基本原則，除了醫院已經將她開除，並禁止她從事醫療工作18個月，待期滿後可以再重新申請。