激情車震男病患突然心臟病發　女護士「怕外遇曝光」害他死在後座

▲女護士和病患發生婚外情。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國42歲女護士威廉斯(Penelope Williams)雖然是已婚身分,過去一年卻和男病患發生戀情,結果2人在停車場激情車震時,男病患突然心臟病發,她因為害怕婚外情曝光第一時間沒有呼叫救護車,而是只找來同事幫忙,結果害男病患死在後座。

女護士威廉斯因為不當行為遭到紀律委員會調查,調查中指出,她與男病患A秘密約會已經長達1年,某次深夜約會時,患者A突然心臟病發昏倒在車上,然而身為醫護人員的她沒有撥打電話向醫療單位尋求幫助,而是打給另外一名護士。

Nurse struck off after secret lover patient died during late night car park liaison



A nurse who ignored advice to call an ambulance after a patient died while in his car with her has been struck off.



Penelope Williams had a year-long sexual relationship with the man, know… pic.twitter.com/8rOUuekbsA