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瑞典禁4企業用Google Analytics　「個資恐洩美國」重罰3400萬台幣

▲▼Google。（圖／路透）

▲瑞典下令禁止4家企業使用Google網站流量分析工具。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

瑞典3日下令4家公司停止使用Google Analytics來測量與分析網路流量，並做出數起裁罰決定，其中被罰最慘的公司得繳出相當於110多萬美元（逾新台幣3400萬元）罰款，原因是擔憂此舉可能導致個人資料傳輸至美國。Google也發布聲明回應。

根據法新社等外媒報導，奧地利數據隱私組織noyb（不關你的事，none of your business）在歐洲各地提出近百起投訴，對象是使用Google Analytics或是由Facebook提供的類似服務的各種網站，認為這些公司會因此導致歐洲數據轉移至美國，違反歐盟數據保護法規《通用資料保護規則》（GDPR）。

瑞典隱私保護局（IMY）隨後檢視了被投訴的相關企業，並對4家公司下令停用Google Analytics與裁罰，因為他們可能流出至美國的數據包含個人資料，「這些公司採取的技術安全措施之下的保護程度，不足以確保基本符合歐盟內部保證。」

瑞典電信公司Tele2被處罰高達1200萬瑞典克朗（約新台幣3447萬元），網路零售商CDON則被罰款30萬瑞典克朗（約新台幣86萬元）。另外2家包含連鎖雜貨公司Coop與報業公司Dagens Industri則被要求採取更完善措施來保護數據傳輸，並未被罰款。Tele2最近已主動停用Google Analytics，其餘3家則被當局下令停用。

領導這次調查的IMY法律顧問Sandra Arvidsson表示，機構的裁決確立了「在個資轉移至第三國時，對技術安全與其他措施方面的要求」。noyb數據保護律師Marco Blocher對於瑞典政府機構的裁決表示歡迎，「同樣重要的是進行開罰，這是讓其他公司也遵守規定的唯一途徑。」

根據TechCrunch+報導，對此Google已發布聲明稱，用戶希望他們訪問的網站設計良好，便於使用，且尊重隱私，Google Analytics幫助開發者了解他們的網站與應用程式對訪問者的效果如何，但不會透過識別個人身分或在網路上追蹤他們，「是這些組織而並非Google，控制著蒐集何種數據，以及如何運用這些資料。Google則是透過提供一定範圍的保護、控制措施與資源來幫助符合規範。」

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