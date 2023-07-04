普丁心腹警告：俄烏衝突恐成常態　與西方對立將持續數十年

▲ 梅德韋傑夫目前擔任俄羅斯聯邦安全會議副主席。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯前總統、普丁心腹梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，俄烏衝突可能成為常態，而莫斯科與西方對峙的局面將持續數十年。

梅德韋傑夫2008至2012年擔任總統，《路透》報導，他曾被西方視為自由派現代化主義者，但自去年2月俄國侵烏以來，已經成為最敢言的鷹派之一。據俄國官員說法，他目前擔任聯邦安全會議副主席，而他的觀點便反映克里姆林宮高層部分看法。

他在官媒《俄羅斯報》撰文指出，1962年古巴飛彈危機期間，世界在核衝突邊緣一觸即發，但如今俄國與西方之間的緊張關係比當時「嚴重許多」，核戰「很有可能」發生，但不太可能出現贏家。他此前也曾多次表示，西方對烏克蘭的支持提升核衝突風險。

他在文中列舉俄國與西方針對烏克蘭、人類發展方向及建立世界秩序等問題上的分歧，並稱「所有政客都不願承認的是，這種世界末日不僅可能（possible）發生，而且是很有可能（quite probable）。」

西方分析人士認為，梅德韋傑夫的「核武恫嚇」是一種嚇唬西方的策略，希望迫使西方減少對烏軍援，轉向要求基輔與莫斯科和平談判。

文中也提到，莫斯科仍致力阻止烏克蘭加入北約，「我們的目標很簡單，就是消除烏克蘭加入北約的威脅。無論如何，我們將實現這項目標。」

由於北約規定不接納陷入領土衝突的國家，梅德韋傑夫指出，俄烏衝突可能成為常態，因為這攸關莫斯科的存亡；而緩和俄國與西方緊張唯一的方法就是展開艱難的談判，「衝突會持續很久，如今想馴服我們已經太晚了。這場對峙會持續數十年。」