　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

以為是處女膜破裂！21歲妹新婚夜大出血　急用手機找答案險休克

洞房花燭夜導致新娘陰道裂傷，大量出血1.5公升急送醫。（示意圖／Unsplash）

▲洞房花燭夜導致新娘陰道裂傷，大量出血1.5公升急送醫。（示意圖／Unsplash）

圖／CTWANT

洞房花燭夜應是充滿幸福氛圍的一晚，沒想到一對年輕夫妻卻弄到送醫。大陸一名21歲女子在上週結婚時經歷了初夜，同房時卻突然下體劇痛陰道流血，夫妻倆一度拿手機找答案，以為只是處女膜破裂的正常現象，不料1、2個小時過去仍血流不止，緊急送醫後發現女子大量出血了1.5公升，甚至已接近急性出血休克，才知是性行為導致的陰道撕裂傷。

根據《都市快報》的報導，大陸浙江一對年輕夫妻在上週登記結婚，當晚興奮地度過了初夜，不料女子的下體卻開始大出血，而由於雙方都是第一次，當下只好用手機找答案，以為是正常處女膜破裂所引起，便繼續歡愉。沒想到2個小時過後血並沒有止住，還有愈來愈多的跡象，也弄得廁所都是血，女子開始臉色發白、頭暈想吐，夫妻倆才趕緊叫了救護車。

婦產科醫師診斷後發現，女子的陰道裡有大量凝血塊，陰道後穹窿有5公分撕裂傷，且出血量達1.5公升，接近急性出血休克狀態，甚至在止血過程中還一度暈厥過去。經過輸血、縫合搶救過後，女子已脫離險境轉往普通病房治療。

報導指出，婦產科高婷婷副主任醫師提到，在性行為時過於粗暴又缺乏一定的性知識，可能導致黏膜組織損傷而大量出血，也就是陰道穹窿受傷，而處女膜破裂引起的出血量其實很少，一般不超過10毫升，約只有一個硬幣大小，一旦陰道出血超過半小時，或是有明顯血塊流出，建議應及時就診觀察。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀
情侶泳池恩愛「女友掏男生小兄弟」　她傻眼：三魂七魄嗆出來
NONO被控性侵至少30女…北檢分「他字案」偵辦　芳療師吐驚悚過程：至今有後遺症
68歲男不諳水性仍捨命救人！水中托舉孩子10幾分鐘不幸溺斃　家屬淚崩：感恩一輩子

ET快訊
《營業中》切割炎亞綸！　最新預告曝
家中「吃電怪獸前10名」曝光　耗電度數一次看
iPhone 15「四種新色曝光」！
10歲男童戴智慧手錶爆炸！　品牌起底
賴薇如悲痛仔仔逝世「七朵花永遠有她的位置」：讓她一路好走
黑人一票大咖好友「為何沒人幫說話？」　網揭2大人性現實面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男童遭恐怖霸凌「被逼吃屎」　家屬卻火速和解…內幕曝光引全網憤怒

以為是處女膜破裂！21歲妹新婚夜大出血　急用手機找答案險休克

陸管制半導體稀有金屬出口　分析：未來鎵、鍺全球貿易結構或大變

壯男導遊活活被熱死！　昏迷前堅持帶完行程

陸科學家賀建奎盼用基因編緝治失智惹議　曾修改女嬰基因挨批瘋狂

68歲勇伯「水中托舉幼童」…救落水祖孫3人！體力不支溺亡

香港國安處通緝羅冠聰等8名海外港人　控危害國家安全罪

王毅提醒日韓：頭髮染再黃鼻子修再尖「也變不成西方人」

中國祭出14項鎵、鍺「半導體材料」出口管制　8月1日起正式實施

不爽服務生叫她「阿姨」！50歲女拒買單　還向店家索賠8500元

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

舒華「有回家的感覺」：非常有面子　曝(G)I-DLE很堅強...要粉絲別擔心

富邦啦啦隊妹子太兇＞ ＜　「肩帶3度滑下」鎮定拉好

男童遭恐怖霸凌「被逼吃屎」　家屬卻火速和解…內幕曝光引全網憤怒

以為是處女膜破裂！21歲妹新婚夜大出血　急用手機找答案險休克

陸管制半導體稀有金屬出口　分析：未來鎵、鍺全球貿易結構或大變

壯男導遊活活被熱死！　昏迷前堅持帶完行程

陸科學家賀建奎盼用基因編緝治失智惹議　曾修改女嬰基因挨批瘋狂

68歲勇伯「水中托舉幼童」…救落水祖孫3人！體力不支溺亡

香港國安處通緝羅冠聰等8名海外港人　控危害國家安全罪

王毅提醒日韓：頭髮染再黃鼻子修再尖「也變不成西方人」

中國祭出14項鎵、鍺「半導體材料」出口管制　8月1日起正式實施

不爽服務生叫她「阿姨」！50歲女拒買單　還向店家索賠8500元

《營業中》切割炎亞綸！　最新預告「正面鏡頭沒了」剩背影

快訊／基隆大武崙海灘溺水！遊客「無呼吸心跳」　送醫搶救中

俄首席檢察官「河中游泳一半」離奇猝死　俄媒稱死因非溺斃

貿協2023善愛嘉年華8月南港二館精彩登場　五百位偏鄉師生參與

診所等看病！男子上廁所遲未出來…推開門驚見「暴斃在馬桶」　

舒子晨食物中毒！陪選手老公南下比賽「全隊烙賽」她深夜掛急診

稱非傳統政治人才能領導台灣　郭台銘經濟5布局：打造黃金30年

房間冒出小強「妹子3天不敢睡」　強者曝1招：瞬間殺光全家

總獎金逾14.8億！台彩推新刮刮樂　最高獎金翻10倍

涉槍毒案！桃園前里長落跑「里民找嘸人」　放棄連任下場曝

高雄青春專案查夜店　爆乳正妹不甩警...只看「牠」直喊：卡哇伊

大陸熱門新聞

最狂重考生連考15次　終於放棄

不爽服務生叫「阿姨」！50歲女拒買單還索賠8500

馬國旅遊部長闖關救陸客

中國祭出鎵、鍺等半導體材料出口管制

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

昆明女子隆鼻喪命　診所當沒事

偶然拍到怪貓長得像狐狸！動物研究員一查驚呆

世界首顆AI全自動設計CPU晶片

68歲老伯救3溺水者後自己溺死

壯導遊被熱死　昏迷前堅持帶行程

王毅提醒日韓：頭髮染再黃鼻子修再尖，也變不成西方人

失火看熱鬧　他一問才知：燒的是我家！

恐怖影片曝！　陸男冷血輾過她15次

21歲妹新婚夜大出血　急用手機找答案險休克

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

《黑澀會》Apple 25年前被要求「全身脫光」

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

蘆洲女宮主身價竟百億！　身分起底大有來頭

更多

最夯影音

更多
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面