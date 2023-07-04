以為是處女膜破裂！21歲妹新婚夜大出血　急用手機找答案險休克

▲洞房花燭夜導致新娘陰道裂傷，大量出血1.5公升急送醫。（示意圖／Unsplash）

圖／CTWANT

洞房花燭夜應是充滿幸福氛圍的一晚，沒想到一對年輕夫妻卻弄到送醫。大陸一名21歲女子在上週結婚時經歷了初夜，同房時卻突然下體劇痛陰道流血，夫妻倆一度拿手機找答案，以為只是處女膜破裂的正常現象，不料1、2個小時過去仍血流不止，緊急送醫後發現女子大量出血了1.5公升，甚至已接近急性出血休克，才知是性行為導致的陰道撕裂傷。

根據《都市快報》的報導，大陸浙江一對年輕夫妻在上週登記結婚，當晚興奮地度過了初夜，不料女子的下體卻開始大出血，而由於雙方都是第一次，當下只好用手機找答案，以為是正常處女膜破裂所引起，便繼續歡愉。沒想到2個小時過後血並沒有止住，還有愈來愈多的跡象，也弄得廁所都是血，女子開始臉色發白、頭暈想吐，夫妻倆才趕緊叫了救護車。

婦產科醫師診斷後發現，女子的陰道裡有大量凝血塊，陰道後穹窿有5公分撕裂傷，且出血量達1.5公升，接近急性出血休克狀態，甚至在止血過程中還一度暈厥過去。經過輸血、縫合搶救過後，女子已脫離險境轉往普通病房治療。

報導指出，婦產科高婷婷副主任醫師提到，在性行為時過於粗暴又缺乏一定的性知識，可能導致黏膜組織損傷而大量出血，也就是陰道穹窿受傷，而處女膜破裂引起的出血量其實很少，一般不超過10毫升，約只有一個硬幣大小，一旦陰道出血超過半小時，或是有明顯血塊流出，建議應及時就診觀察。

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