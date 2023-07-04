芝加哥豪雨火車都停駛　納斯卡街頭賽車取消

▲納斯卡（NASCAR）街頭賽車宣布，因暴雨取消比賽。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者任庭儀／綜合報導

芝加哥近日暴雨成災，道路積水嚴重，多條道路因淹水無法通行，至少有10輛車泡在水中動彈不得，許多娛樂活動因天候不佳而取消。其中就包含全美風靡的納斯卡（NASCAR）街頭賽車，官方也因惡劣天氣宣布取消後半場賽事。

根據《美聯社》、NBC報導，因風暴系統在芝加哥上空停滯盤旋，造成周末強降雨，最高降水量近9九英寸（約22公分）。國家氣象局向芝加哥市多個地區發布警報，豪雨引發的洪水可能「危及生命」，民眾應該避免外出。

Heavy rains flood Chicago streets, forcing cancellation of NASCAR race



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伊利諾伊州警方指出，該市主要南北幹道55號州際公路上，至少有10輛汽車被積水困住動彈不得，部分地區火車也因此停駛。一名駕駛說，在行駛過積水的瞬間，她的車馬上就隨高積水漂浮了。

另外，納斯卡街頭賽車1日於格蘭特公園（Grant Park）盛大舉行Xfinity系列賽，中途因雷暴天氣（lightning）暫停比賽，原定2日上午於芝加哥市中心繼續進行，最終仍不敵雨勢取消後半場比賽，並宣布比賽由卡斯特（Cole Custer）奪冠。