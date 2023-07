芝加哥豪雨火車都停駛　納斯卡街頭賽車取消

▲納斯卡(NASCAR)街頭賽車宣布,因暴雨取消比賽。(圖/達志影像/美聯社,下同)

實習記者任庭儀/綜合報導

芝加哥近日暴雨成災,道路積水嚴重,多條道路因淹水無法通行,至少有10輛車泡在水中動彈不得,許多娛樂活動因天候不佳而取消。其中就包含全美風靡的納斯卡(NASCAR)街頭賽車,官方也因惡劣天氣宣布取消後半場賽事。

根據《美聯社》、NBC報導,因風暴系統在芝加哥上空停滯盤旋,造成周末強降雨,最高降水量近9九英寸(約22公分)。國家氣象局向芝加哥市多個地區發布警報,豪雨引發的洪水可能「危及生命」,民眾應該避免外出。

Heavy rains flood Chicago streets, forcing cancellation of NASCAR race



Follow us on Gab: https://t.co/IuhLFQBQPc pic.twitter.com/HcPEkMnw00