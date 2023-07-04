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昏迷16天！8歲泡泡龍男童清醒　媽急奔「淚擁愛兒」感動千萬人

泡泡龍症兒子昏迷16天清醒，媽媽擁抱他。（圖／翻攝推特)

▲泡泡龍症兒子昏迷16天清醒，哭著找媽媽。（圖／翻攝推特)

圖文／CTWANT

近日一位葡萄牙母親跟8歲兒子的故事，感動了千萬人，因為兒子患有泡泡龍症，得了感冒後惡化成肺炎，之後昏迷16天，醒來後媽媽緊緊抱著兒子。

《鏡報》報導，罹患泡泡龍症的莫拉（Guilherme Gandra Moura）得了感冒，之後罹患肺炎陷入昏迷整整16天，醫護全力搶救他的小小生命。當莫拉失去知覺時，他的媽媽格蘭達（Tayane Granda）每天都陪伴在他身邊，因為身心俱疲，所以回家由爸爸埃斯特瓦奧（Estevao Moura）接手照顧。

據了解，莫拉本來就罹患罕見遺傳病泡泡龍症，所以常進出醫院，當格蘭達知道兒子醒了，她趕回醫院，母子倆淚流滿面地重逢。格蘭達說，她知道消息後，想馬上到醫院，她以最快速度趕到醫院，進入病房時，真是難以置信，「他插管了16天，奮戰了14天。」

格蘭達擁抱兒子的影片在社群上瘋傳，觀看人次已超過5000萬。掌鏡者是莫拉的爸爸埃斯特瓦奧。他說，當時他在拍攝時也很激動，還感到有點羨慕，兒子非常想年母親，醒來第一件事就是問媽媽在哪，以及自己為什麼在這裡。

據悉，莫拉已住院23次，做過8次手術，最近住院是在6月5日，原因和他的泡泡龍症無關。莫拉在住院期間，他最喜歡的足球隊瓦斯科達伽馬划艇俱樂部球員，有來探望他，並給了他擁抱和一件球衣。

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