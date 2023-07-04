北海道旅館驚見「全裸無頭男屍」　1人提前退房！頭顱疑裝在行李箱

▲日本北海道一家旅館2日驚傳無頭男屍案。（圖／翻攝自推特@yasuhirojiji）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本北海道札幌市一家旅館2日下午3時20分，工作人員在客房的浴室內發現一具全裸的無頭男屍。警方推測，男子應該是死後才遭到斬首。旅館監視器拍到，前一天晚間11時左右，有兩名男子同時入住，卻僅一人獨自退房離開，那人提著一個可疑的黑色大型行李箱，身材矮小，換了裝還戴上帽子，打扮像是女人。

綜合朝日電視台等日媒報導，札幌市的繁華街區薄野一家旅館發生無頭男屍案。司法解剖結果顯示，男性死者身高約160到170公分，年齡介於45到70歲，死因為出血性休克。警方透露，死者除了頸部砍傷外，身上還有其他的致命傷，研判頭部應該是他在浴室中被殺害後才遭到截斷，不過現場並未發現類似刀具的凶器。

旅館的監視錄影器拍到，1日晚間11點左右有兩名男子一同入住，大約3個小時之後，其中一名男子提著一個大型的黑色行李箱，還背著一個背包，獨自經過櫃台後走出旅館。那人身材矮小，離開時換了裝，戴著一頂帽沿很大的帽子，打扮像是女子。

警方現已斷定，這是一起殺人案件，與死者一起入住的男子涉有重嫌，推測他可能為了拖延事跡敗露的時間，才將死者的頭部以及客房內所有衣服，裝在行李箱裡帶走，還改變了自己的服裝躲避追緝，目前警方仍正在追查他的行蹤。