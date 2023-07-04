母親死訊狂瞞30年　美男詐領補助金、退休俸「將近2600萬」

▲加州聖地牙哥郡發生罕見的詐領老年人補助金案件。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國加州發生罕見的老人補助金詐騙案，唐納德（Donald Felix Zampach）被控隱匿母親死訊30多年，藉此詐領社會安全補助金及軍隊退休俸，累計逾83萬美元（約新台幣2582萬元），而他如今已經認罪。檢方形容，這是該地區持續時間最長、規模最大的類似案件。

衛報引述檢察官格羅斯曼（Randy Grossman）說法報導，過去30年間，唐納德騙取超過83萬美元的公共資金，還盜刷信用卡累計近3萬美元（約新台幣93萬元），「被告不僅是消極領取寄給已故母親的支票。這是一場持續超過30年、精心策畫的詐騙，需要積極行動與欺騙才能維持詭計。」

根據認罪協商內容，這場騙局始於1990年，唐納德趁母親在日本過世前，把她位於加州南部波威（Poway）的房屋所有權轉到自己名下，再根據美國破產法第七章，代表媽媽聲請破產。該法條不像更廣為人知的破產法第十一章，不需要提供還款計劃。

接下來數十年，唐納德持續使用母親的銀行帳號、偽造母親簽名、填寫虛假的報稅單，但就是不曾向當局通報媽媽已經死亡，進而停止撥款。

如今，唐納德已經認罪並獲保釋，預計9月20日被宣判量刑。作為認罪協商的一部分，他位於波威的房產被沒收，用以彌補83萬美元的詐領費用。