日本70多歲男性「近5成還在工作」　大樓管理員、警衛多銀髮族

▲ 日本許多老年人退休年齡後仍在工作。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本人口高齡化嚴重，新書《真正的退休後》（ほんとうの定年後）透過大量統計數據及案例，發現許多高齡者早已超過退休年齡卻仍繼續工作，70多歲男性就業率就將近5成，其中又以務農、管理員等職業最多。

根據日媒《現代新書》，日本60多歲男性有8成仍在工作，70多歲者也有45%，而高齡者最大宗的行業就是務農。日本農業人口共198萬人，其中52.6%年齡在65歲以上。其次是高齡者占比47%的住宅、大樓管理員，再來是占比36.1%的法人、團體工作人員。

▲ 日本農民一半以上為高齡者。（圖／CFP）

銷售行業高齡者比例也很高，包括便利商店和超市員工等銷售員中，高齡者占比11.6%；類似銷售員的職業如房地產仲介、保險商品代理人等則有35.5%，他們並非實際銷售商品，而是透過仲介等形式，將賣方委託的商品間接銷售給買方。

保安職業如自衛官、警察及警衛中，前面二者高齡者較少，但警衛中有多達37.1%是高齡者。服務業中也有不少，理髮、美容、洗衣等生活衛生相關行業中有23.9%高齡者，飲食調理行業有17%。計程車、卡車駕駛等汽車司機行業有18.5%為高齡就業者，清潔工則有33%。