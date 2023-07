真人版《芭比》踩「南海九段線」主權爭議　越南宣布禁播

▲真人版電影《芭比》因「九段線」爭議,被越南當局下架。(圖/翻攝自Facebook/Warner Bros. Pictures)



實習記者任庭儀/編譯

美國華納兄弟(Warner Bros)製作的真人版《芭比》(Barbie)原定21日在越南上映,但越南官媒3日宣布,這部電影將不會在該國上映,原因是電影中出現中國主張主權的「九段線」地圖。

根據路透社報導,中國在地圖上使用9段線圍成U形,單方面主張北京在南海的主權範圍,故又稱「九段線」(nine-dash line),然而其中包含越南的大陸棚區域,且當局早已取得石油開發權。

越南青年報(Tuoi Tre)3日指出,由好萊塢女星瑪格羅比(Margot Robbie)主演的真人版《芭比》原定於21日上映,因官方禁令將被下架。該報援引電影局局長說法稱,「我們不會授予美國電影《芭比》在越南上映的許可,因為它包含令人反感的『九段線』畫面。」

Why the "nine dash-line" in this movie? Now all the Vietnamese Barbie fans are frustrated and disappointed with the studio’s actions.#ParacelandSpratlyislandsbelongtoVietnam #WedonotsupportBarbieTheMovie #BarbieTheMovieisoverparty #DonotruinourBarbie pic.twitter.com/No80menlLS