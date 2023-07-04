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快訊／費城爆大規模槍擊至少4死　槍手「穿防彈背心」當街掃射

▲▼國際最新消息快訊圖。

記者吳美依／綜合報導

美國費城西南部的金塞辛地區（Kingsessing）爆發大規模槍擊，一名槍手身穿防彈背心，在街上行走時無差別開火，導致至少8人中彈，其中4人已被宣告死亡。警方證實，在案發不久後，已經拘留一名嫌疑人，並且搜出一把步槍及一把手槍。

ABC News、《費城詢問報》等外媒報導，當地時間3日晚間8時30分左右，執法部門接獲多人中彈通報，迅速抵達現場應對，醫護團隊也已將傷者送往鄰近醫院治療。警方表示，至少2名中彈者為青少年，但未透露這2名未成年人的情況。

大規模槍擊（mass shooting）目前尚無廣泛公認定義，但美國國會研究處 （CRS）一份2013年報告指出，排除以暴力作為達成某種目的之手段，例如搶劫或恐怖主義之後，4名以上受害者遭無差別攻擊死亡，即被認為大規模槍擊。

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