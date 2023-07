快訊／費城爆大規模槍擊至少4死　槍手「穿防彈背心」當街掃射

記者吳美依/綜合報導

美國費城西南部的金塞辛地區(Kingsessing)爆發大規模槍擊,一名槍手身穿防彈背心,在街上行走時無差別開火,導致至少8人中彈,其中4人已被宣告死亡。警方證實,在案發不久後,已經拘留一名嫌疑人,並且搜出一把步槍及一把手槍。

ABC News、《費城詢問報》等外媒報導,當地時間3日晚間8時30分左右,執法部門接獲多人中彈通報,迅速抵達現場應對,醫護團隊也已將傷者送往鄰近醫院治療。警方表示,至少2名中彈者為青少年,但未透露這2名未成年人的情況。

Four people were killed and four others injured Monday night in a shooting in the Kingsessing section of Southwest Philadelphia.



A suspect is in custody, police said.https://t.co/OOzY1dh3V3