英國男搭機突暴怒「想開艙門」　走道上暴衝！乘客英勇阻止撂倒他

▲英國乘客在飛機上突然暴走，試圖打開飛機艙門。（圖／翻攝自TikTok，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

愛爾蘭廉航公司瑞安航空（Ryanair）上周發生驚險事件，一名據說是職業拳擊手的27歲英國男乘客在準備飛往倫敦的航班上突然情緒失控、作勢打人，還暴跳如雷地大吼著「開門！開門！」兩名男性乘客勇敢地用身體阻擋了他，男子最終在起飛前遭趕下飛機，背影相當狼狽。

A British tourist tried to open the door on a crowded Ryanair plane flying from Zadar in Croatia.



When he ran to the door, two young men jumped on him and threw him to the floor. pic.twitter.com/taUp4nzkpD — Winnie Pooh (@WinniePooh14466) July 3, 2023

根據每日郵報等英媒報導，瑞安航空6月30日一架準備從克羅埃西亞扎達爾機場（Zadar Airport）飛往英國倫敦的班機，原本乘客都已登機，正準備起飛，怎料機上一名英國27歲男子卻從座位上跳起來，摘掉墨鏡，對著其他乘客憤怒咆哮，突然間他越過一名空姐，衝向飛機艙門，一邊喊著「開門！開門！」有當地媒體稱，男子據信是一名職業拳擊手，但當局並未證實身分細節。

一名男性乘客見狀直接用身體阻擋了失控男子，另一名年輕人也加入，兩人合力將他推倒，壓制在地。影片中可以聽到有人喊道「把他趕出去」，還有人說，「現在到底是什麼情況？」其中一名TikTok網友PO出後續影片，只見男子雙臂遭警方架住，雙腳無力地被拖出機場跑道。

網友補充，這架航班上有許多人是來克羅埃西亞參加，自6月25日至29日在帕島（Pag island）海灘舉行的電子音樂節Hideout Festival，結束後準備返回英國。當地媒體報導稱，這名英國男性遊客在被送醫時拒捕，對警察進行人身攻擊，還企圖在警車與醫院裡自殘，目前因涉及襲擊而遭拘留，並已於7月1日出庭接受法官審訊，但全案仍在調查中。

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