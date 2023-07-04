馬斯克小心！Meta將推出推特競爭對手「Threads」　6日正式發布

▲臉書（Facebook）母公司Meta將推出新的App，功能與推特（Twitter）相當類似。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）與全球首富馬斯克（Elon Musk）的競爭再升溫。Meta旗下社群品牌Instagram將在美東時間6日上午10點（台灣5日晚間10點）推出名為「Threads」的應用程式，主打基於文字的貼文，但也能發布照片影音，由於功能和馬斯克收購的推特（Twitter）相似，被視作推特的競爭對手。

▲祖克柏（Mark Zuckerberg）與馬斯克（Elon Musk）之爭受全球矚目。（圖／達志影像／美聯社）

據彭博報導，蘋果的應用程式商店App Store的一份上架清單顯示，Meta備受關注的新社交平台「Threads」即將在6日發布，雖然是在Instagram品牌下開發，但仍會有它獨立的App，估計Instagram使用者可輕鬆地在Threads上登入相同的用戶名稱，並追蹤原先在Instagram追蹤的帳號。根據BNOnews指出，Meta證實發布時間是當天上午10點。

彭博指出，Threads的功能與推特類似，根據App Store清單的範例截圖，Threads提供基於文字、可以按讚留言和分享的貼文，「各種社群聚集在一起討論，從您今天關心的話題到明日趨勢等一切事物。」

報導提到，自從馬斯克去年收購並接管推特以來，Meta就在試圖利用推特的問題推出一款新的競爭App。推特先是遭用戶們質疑內容審查政策，後來又推出付費「藍勾勾」制度，網站多次發生全球性當機，最近更在1日宣布將限制用戶每天可以查看的推文數量，例如付費的Twitter Blue用戶每天可以閱讀 1萬條推文，未經驗證的用戶則只有1千條。

科技網站9to5Mac則認為，目前很難斷言Meta是否能夠成功開發出與推特匹敵的App，然而，Meta在創建（與借鑒）網路社交媒體方面確實擁有豐富的經驗，加上Instagram目前擁有超過10億用戶，只要有半數人願意使用Threads，那數量也已經超過推特的4億用戶。