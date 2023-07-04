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岸田文雄將訪歐　日歐峰會聯合聲明草案關切台海

▲日相岸田文雄。（圖／路透）

▲日相岸田文雄將赴歐洲。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京3日專電

日本首相岸田文雄本月中旬將訪問歐洲，與歐盟領袖舉行高峰會並發表聯合聲明，內容將表明日本和歐盟對台灣海峽局勢懷有危機感，反對以武力片面改變現狀。

日本「讀賣新聞」今天報導，岸田預定7月中旬訪問比利時首都布魯塞爾，可能於當地時間7月13日與歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行定期領袖會談，會後將發表聯合聲明。

根據歐盟方面擬定的聯合聲明草案，重點包括在國防暨安全保障、經濟、對中國的關係。

對於中國，日歐對台灣海峽局勢都懷有危機感，反對以武力片面改變現狀。日歐將共享有關中國的政治、經濟、國防等相關資訊。

根據聯合聲明草案，在國防暨安全保障方面，日歐將發展安全保障夥伴關係，創設部長級的安保戰略對話，這可能如同日美之間的外交及國防部長「2加2會談」，由負責國防、安全保障領域的部長級官員定期開會，詳細內容日歐將協商討論。

聯合聲明草案指出，鑑於和平與安全面臨空前的挑戰，日歐有必要發展安保夥伴關係。針對中國片面擴大海洋行動的東海及南海的局勢，日歐都懷危機感。

有關海洋安全保障的強化對策，日歐考慮在印度太平洋實施聯合警戒演訓，並擴大合作，協助東南亞各國提升海上警戒能力。

在海洋安全保障、網路攻擊、因應假資訊的對策、太空等領域，日歐將擴大合作。

根據聯合聲明草案，在經濟方面，日歐將加強有關最先進半導體等重要物資的合作，建立「預警機制」，共享資訊。日歐也將加強重要物資供應鏈的強韌化，降低對中國的依賴。此外，支持連結日歐的海底纜線鋪設。

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