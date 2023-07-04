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空中飛車來了！　美首款「道路＋飛行純電動車」獲准測試

▲flying car將展開實際測試。（圖／翻攝推特「@Remarks」）

▲flying car將展開實際測試。（圖／翻攝推特「@Remarks」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦航空總署（FAA）已經核准通過，允許加州新創公司旗下的「飛車」（flying car）進行測試。「飛車」是首款受到美國政府通過，可飛行也可在路上駕駛的純電動車。

CNN報導，加州新創公司「無限汽車」（Alef Automotive）表示，該公司旗下的車款「Model A」是款可以在一般道路行駛與停放的「飛行車輛」，同時也具有垂直起降能力，一次能載運1到2人，道路續航力200英里（約321公里），飛行續航力則為110英里（約177公里）。

「無限汽車」預計在2025年底將「Model A」上市，屆時第一批出廠車售價將落在30萬美元（約新台幣933萬元）。

FAA證實已核發特別適航證明給「無限汽車」，包括展示，研究和研發。FAA表示當前數間公司在做相同的全電動飛行車，「無限汽車」也不是第一家拿到特別適航證明的公司，但是是首家打造出在一般道路與空中都能行駛車款的公司。

▲flying car預計2025年底上市，已開始接受預訂。（圖／翻攝推特「@Remarks」）

▲flying car預計2025年底上市，已開始接受預訂。（圖／翻攝推特「@Remarks」）

「無限汽車」CEO杜克霍夫尼（Jim Dukhovny）表示全公司都相當興奮，拿到FAA特別適航證明讓團隊離提供給人們更環境友善、通勤速度更快的車輛又更進一步，「這是飛機的一小步，汽車的一大步。」

「無限汽車」官網表示，「Model A」飛行車在一般道路上只能以25英里（40公里）以下的時速行駛，「如果駕駛想要一條更快的路徑，就要使用無限汽車的飛行能力。」

不過雖然過了FAA空中這一關，「無限汽車」還需要得到美國國家公路交通安全管理局的核可，才能在一般道路上行駛。

事實上飛行車輛的研發在2015年就展開，公司團隊因為受到電影《回到未來》（Back to the Future）影響，決定成立公司打造一輛如同電影中一樣會飛的車。該公司表示，今年稍早已經收到超過400輛可退款的預約訂單，只要150美元（約新台幣4665元）就能排隊取車，1500美元（約新台幣4.6萬元）則能優先排隊取得車輛。

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