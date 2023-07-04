　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其硬擋瑞典入北約！　艾爾段：先滿足要求才放行

▲土耳其總統,艾爾段,Recep Tayyip Erdogan。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段再擋瑞典。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其「不會退縮」，將繼續反對瑞典將入北約，除非先滿足土國提出的要求。

CNN報導，艾爾段說土耳其已經清楚表明了他們的要求，「我們將繼續去年所捍衛的原則」。艾爾段控訴瑞典窩藏土耳其分離主義組織與恐怖分子，包括FETO，這是土耳其拒絕讓瑞典加入北約的重大原因之一。

FETO是葛蘭運動的相關組織，葛蘭（Fethullah Gulen）過去曾是艾爾段的盟友，但與艾爾段不同的是，他主張一個更寬容的伊斯蘭，包括溫和與利他主義，自1999年起他自我流放至美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）。2016年7月，土耳其政變失敗，總統艾爾段指控是葛蘭與旗下組織所發動的政變，他把葛蘭比作庫德族工人黨（PKK）與伊斯蘭國（ISIS），同樣都是恐怖組織。

艾爾段再次明確地阻擋瑞典加入北約，讓北約與瑞典的努力受到挫折。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）6月初訪問伊斯坦堡，與艾爾段會面後公開表示，瑞典已經履行其義務，美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）也表示，赫爾辛基當局已針對土耳其的疑慮進行處置。

瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）上周也才說，瑞典已完成土耳其設下加入北約前必須達到的要求。

艾爾段堅持是瑞典遲遲無法加入北約的原因，瑞典、芬蘭與土耳其預計在本季即將召開的北約峰會前，先行在布魯塞爾進行會面。

ET快訊
直擊！董至成「牽手超辣網美」爆熱戀　新歡超正真面目曝光
炎亞綸爆被套牢！　搬進內湖8千萬豪宅就出事
短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物
單親媽煮飯燒掉「家具街」5間店　天價求償金額曝光
YouTuber騎重機上國道！拍照嗆「抱歉收不到罰單」　國道
黑人被爆請網軍攻大牙！李靚蕾曾貼王力宏「購買明細」價碼全曝光
MLB紅雀宣布簽下台灣右投林振瑋　隊史首位台灣球員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏軍曝前線激戰：俄軍在2據點部署18萬人

土耳其硬擋瑞典入北約！　艾爾段：先滿足要求才放行

祕魯「最活躍火山」火山灰噴1.7公里！　將宣布緊急狀態

以軍「打擊恐怖分子」突擊約旦河西岸　8名巴勒斯坦人喪生

海外港人遭通緝　英外相：絕不容忍中國恫嚇

獨立紀念日前夕　美股收盤小漲10點

俄無人機襲烏克蘭蘇米2死19傷　澤倫斯基盼強化防空

馬來西亞正式廢除「強制死刑法令」　監禁30年取代唯一死刑

美國對中國發布「3級旅遊警示」：政府任意執法　有被拘留風險

九州破紀錄暴雨！熊本縣「疏散45萬人」橋梁被沖斷　土石流撞毀寺廟

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

舒華「有回家的感覺」：非常有面子　曝(G)I-DLE很堅強...要粉絲別擔心

潤娥爆熱戀俊昊ing！　親揭兩人「真實關係」

炎亞綸遭疑偷拍「不只一宗」　3Hrs完成筆錄：不要亂猜測

炎亞綸3小時完成筆錄　低調回應：不要亂猜測

烏軍曝前線激戰：俄軍在2據點部署18萬人

土耳其硬擋瑞典入北約！　艾爾段：先滿足要求才放行

祕魯「最活躍火山」火山灰噴1.7公里！　將宣布緊急狀態

以軍「打擊恐怖分子」突擊約旦河西岸　8名巴勒斯坦人喪生

海外港人遭通緝　英外相：絕不容忍中國恫嚇

獨立紀念日前夕　美股收盤小漲10點

俄無人機襲烏克蘭蘇米2死19傷　澤倫斯基盼強化防空

馬來西亞正式廢除「強制死刑法令」　監禁30年取代唯一死刑

美國對中國發布「3級旅遊警示」：政府任意執法　有被拘留風險

九州破紀錄暴雨！熊本縣「疏散45萬人」橋梁被沖斷　土石流撞毀寺廟

燒賣最受歡迎！網友熱議10大港式料理 　蘿蔔糕配料豐富成亮點

3萬擁有鍛造碳材質錶！　天梭復古設計吸睛

《我的錯誤》西班牙天菜演員大尺度撩妹　「壞男孩」費洛蒙爆發紅遍歐洲

簡沛恩4年手搖店「18門市關到剩1家」！　全盛期分店多到能畫地圖

小暑要來了！　易出「大事」

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！　新歡超正真面目曝光

隊史台灣第一人！紅雀宣布簽下林振瑋　美媒特別提舅舅郭泓志

炎亞綸爆投資房地產遭套牢！才搬進內湖8千萬豪宅就出事…低調回應了

烏軍曝前線激戰：俄軍在2據點部署18萬人

昔窮到住工廠！　水泥工夫妻受指點「1時機點入市」成就百億集團

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

泰坦號乘客最後一刻「漆黑中聽音樂」

日本物價飆漲　越南人爆集體返鄉潮

研究揭史上首例「豬心移植」致命原因

男友逼多人運動　女大生酒醒崩潰

大馬正式廢除「強制死刑法令」

九州破紀錄暴雨　熊本縣疏散45萬人

美對中發布3級旅遊警示：有被拘留風險

獨立紀念日前夕　美股收盤小漲10點

俄無人機襲烏城市2死19傷　澤倫斯基盼強化防空

海外港人遭通緝　英外相：絕不容忍中國恫嚇

「維尼狂粉」擁2.3萬件周邊　獲金氏世界紀錄

以軍大舉突擊約旦河西岸　8巴勒斯坦人喪生

祕魯火山噴灰1.7公里！　將宣布緊急狀態

東京大樓爆炸原因曝！他聞瓦斯味後「點火抽菸」

更多熱門

相關新聞

拜登赴歐拚外交　將訪英國並出席北約與北歐峰會

拜登赴歐拚外交　將訪英國並出席北約與北歐峰會

白宮今天表示，美國總統拜登已排定本月出訪歐洲的外交之行，預定前往英國訪問，出席在立陶宛舉行的北大西洋公約組織（NATO）高峰會，並到芬蘭參與北歐峰會。

拜登將會瑞典總理　北約烏克蘭中國議題料入列

拜登將會瑞典總理　北約烏克蘭中國議題料入列

瑞典焚燒可蘭經　駐伊拉克大使館爆示威

瑞典焚燒可蘭經　駐伊拉克大使館爆示威

美國「極高度保密」瓦格納兵變情報

美國「極高度保密」瓦格納兵變情報

西方警告烏克蘭　勿趁兵變攻擊俄

西方警告烏克蘭　勿趁兵變攻擊俄

關鍵字：

土耳其瑞典艾爾段Recep Tayyip Erdogan北約

讀者迴響

熱門新聞

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

《黑澀會》Apple 25年前被要求「全身脫光」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

芳療師指控NONO「無套性侵」

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

新一代水電工！　31歲年收200萬

即／炎亞綸首度發聲：我會努力捍衛清白

單親媽煮飯釀5店連環燒！天價賠償金額曝

黃云歆掀「黑人冷凍大牙」離開還背罵名　力挺好友：穩住啊！

Apple親揭和大牙「隔空交戰原因」！

黑人被爆請網軍！李靚蕾曾曝王力宏購買價碼

小馬青少棒冠軍遭取消　球員：不能接受

更多

最夯影音

更多
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」
吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面