土耳其硬擋瑞典入北約！　艾爾段：先滿足要求才放行





▲土耳其總統艾爾段再擋瑞典。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其「不會退縮」，將繼續反對瑞典將入北約，除非先滿足土國提出的要求。

CNN報導，艾爾段說土耳其已經清楚表明了他們的要求，「我們將繼續去年所捍衛的原則」。艾爾段控訴瑞典窩藏土耳其分離主義組織與恐怖分子，包括FETO，這是土耳其拒絕讓瑞典加入北約的重大原因之一。

FETO是葛蘭運動的相關組織，葛蘭（Fethullah Gulen）過去曾是艾爾段的盟友，但與艾爾段不同的是，他主張一個更寬容的伊斯蘭，包括溫和與利他主義，自1999年起他自我流放至美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）。2016年7月，土耳其政變失敗，總統艾爾段指控是葛蘭與旗下組織所發動的政變，他把葛蘭比作庫德族工人黨（PKK）與伊斯蘭國（ISIS），同樣都是恐怖組織。

艾爾段再次明確地阻擋瑞典加入北約，讓北約與瑞典的努力受到挫折。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）6月初訪問伊斯坦堡，與艾爾段會面後公開表示，瑞典已經履行其義務，美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）也表示，赫爾辛基當局已針對土耳其的疑慮進行處置。

瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）上周也才說，瑞典已完成土耳其設下加入北約前必須達到的要求。

艾爾段堅持是瑞典遲遲無法加入北約的原因，瑞典、芬蘭與土耳其預計在本季即將召開的北約峰會前，先行在布魯塞爾進行會面。