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以軍「打擊恐怖分子」突擊約旦河西岸　8名巴勒斯坦人喪生

▲巴勒斯坦難民營遭以軍突襲。（圖／路透）

▲巴勒斯坦難民營遭以軍突襲。（圖／路透）

文／中央社約旦河西岸哲寧3日綜合外電報導

以色列軍隊今天派出無人機與數以百計士兵，對約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin）和鄰近難民營發動大規模突擊，造成8名巴勒斯坦人喪生。以國軍方稱此舉為「廣泛的反恐行動」。

法新社報導，以色列強硬派總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的這次行動，堪稱多年來最大規模。除無人機之外，以軍還出動了推土機與裝甲車。

頭戴巴拉克拉瓦頭套（balaclava）的巴勒斯坦槍手在警報聲中向以軍開火，有些巴勒斯坦人則向以軍投擲石塊。

以色列已加強在約旦河西岸北部的行動，鄰近哲寧的難民營是巴勒斯坦武裝團體的據點。約旦河西岸北部近來發生一系列針對以色列人的攻擊，以及猶太定居者對巴勒斯坦人的攻擊。

▲巴勒斯坦難民營遭以軍突襲。（圖／路透）

▲難民紛紛逃到大街上。（圖／路透）

以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）告訴媒體記者：「我們正以強大力量打擊恐怖主義中心（指哲寧）。」

巴勒斯坦衛生部表示，以軍行動造成8人喪生，超過2週前以軍襲擊哲寧難民營時的7人，當時以軍罕見地從直升機發射飛彈。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）主任馬薩阿迪（Mahmoud al-Saadi）告訴法新社，當地有「來自空中的轟炸和地面的入侵」。

「多處房屋和地點遭到轟炸…濃煙隨處可見。」

以色列軍方表示，以軍攻擊了一個「聯合行動中心」，這是巴勒斯坦好戰派系共組的哲寧敢死隊（The Jenin Brigade）指揮所。

根據以軍說法，攻擊目標是「觀察和偵察」站兼武器儲存設施，近月來攻擊以國目標的暴徒據稱也藏身此處。

該地區名義上由巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）領導的政府控制。巴勒斯坦自治政府在西岸擁有部分行政控制權。

去年初以來，以巴衝突的暴力情況不斷惡化。尼坦雅胡政府去年12月上台，由聯合黨（Likud）和極右派和極端正統猶太盟黨聯合執政。

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