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海外港人遭通緝　英外相：絕不容忍中國恫嚇

▲英國外交大臣柯維立。（圖／路透）

▲柯維立表示香港《國安法》違反「中英聯合聲明」。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦3日專電

香港警方今天以涉嫌違反「港區國安法」為由，宣布通緝羅冠聰等8名流亡海外香港民主運動人士。英國外相柯維立聲明，絕不容忍中國企圖在英國海內外恫嚇個人、試圖使其噤聲。

柯維立（James Cleverly）強調，英國將永遠捍衛表意自由這項普世權利、支持遭視為打擊目標的相關人士。

柯維立指出，英國強烈反對中國強加於香港的「國家安全法」，包括中方企圖將該法效力及於中國法域之外，違反具法律約束力的「中英聯合聲明」。

英方呼籲北京移除國安法，並要求香港當局停止以捍衛自由民主的人士為打擊目標。

香港警方國家安全處稍早宣布，已獲法庭發出拘捕令，通緝「潛逃海外的」羅冠聰、許智峯、郭榮鏗、蒙兆達、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀和劉祖迪等8人，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家、鼓吹外國制裁中國和香港，以及為外國出謀獻策打擊香港的國際金融中心地位。

港警對遭通緝的8人每人懸賞100萬港幣（近新台幣400萬元），並宣稱國安法具域外效力。

被通緝8人之中，羅冠聰、許智峯、郭榮鏗是前立法會議員。許智峯遭控罪行最多，包括在海外宣揚「港獨」、「台獨」。

羅冠聰2020年起流亡英國，約兩年前在英國取得難民身分。他今天在臉書表示，在文明國家，任何進行和平政治倡議工作的權利都應被保障；此次被通緝者的倡議目標是希望港人獲得民主和自由、保障他們的基本權利，若這也被視為觸法，唯一的結論就是「國安法為絕對惡法」。

他反問，翻查港警網頁紀錄，遭控謀殺的通緝犯最多僅以40萬港幣懸賞，這是否意味對政權而言，所謂的「國家安全」（事實上指的是共產黨的權力穩定），比人命更珍貴。

律師出身，不定期往返加拿大、美、英等國的郭榮鏗5月在倫敦正式成立跨國智庫「中國戰略風險研究所」（China Strategic Risks Institute，CSRI）。

郭榮鏗當時接受中央社採訪提到，中方常以「互動」、「對話」為籌碼，利用、玩弄各國決策者；他呼籲各界勿一再落入這類陷阱、不需與中方「為對話而對話」。

他強調，北京公然違背「中英聯合聲明」等國際協議，各界切不可忘卻香港經驗的教訓。

根據聯合聲明，香港主權1997年7月1日由英國移交中國後，在「一國兩制」原則下，北京將確保香港的資本主義制度和生活方式維持「50年不變」，並保障香港民眾的人身、言論、集會等自由。

然而，北京無視聲明約束，持續緊縮對港控制，並自2020年6月底強行實施港區國安法。2020年7月20日，回應北京對香港強加國安法，英國暫停與香港簽署的引渡協議。2021年起，英國政府數次公開表明，中國持續不遵守「中英聯合聲明」。

香港主權移交後，英國外交部每6個月向國會發布一次報告，闡述聯合聲明執行情況。在今年5月下旬發布的最新一次報告，英方呼籲北京與港府落實聯合國人權理事會去年7月的建議，廢除國安法。當時中方對此表示堅決反對。

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