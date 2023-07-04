獨立紀念日前夕　美股收盤小漲10點

不少人夢想靠著投資過上財富自由的生活，一名網友表示，在美股中找到一檔醫藥股，疫情時最高漲到70幾塊，但最近跌到6塊多，不過他發現，內部人從10塊開始一直加碼，已經觀察3個月了，但遲遲不敢進場，想詢問大家會不會衝一波拚拚看，貼文掀起網友討論。