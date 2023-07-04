兼顧供電與空污減排　協和接收站東移方案是最佳選擇

圖、文／台電公司環境保護處副處長吳政宏提供

協和電廠更新改建計畫之天然氣接收站的環評，日前因受到陳抗爭議而陷入膠著。經過調整，台電現在將填築區東移到開發範圍的港池內且面積縮小22%，已完全避開潛堤區珊瑚區及大海扇區，是兼顧生態保育、減碳減排，以及穩定區域供電的多贏局面下，確保持續推動燃油改燃氣的最佳選擇。

台灣能源發展正值轉型階段，在減煤增氣的政策推行下，台電不僅在電廠空污排放減量上有顯著的成果，總發電量也配合經濟成長持續逐年增加，其可歸功於更先進的發電技術、空污防制設備的效率提升，使得在提供優質價廉可靠的電力之餘，還能改善空污共同維護環境空氣品質。

協和電廠擁有著鄰近港灣，便於補運燃料的優質地理環境條件，一直以來都是北部供電的要角之一，在相同的廠址內，汰除四部燃油機組並換新為二部燃氣複循環機組後，無論是粒狀物、氮氧化物、硫氧化物或溫室氣體排放量皆可同步大幅降低，其中空污排放量合計可減少96%、溫室氣體排放量可減少52%，減量績效十分可觀。

協和更新改建計畫的推動進程中，台電以負責任的態度持續檢討精進，力求採用對環境與生態影響最低的方案，希望達成淨零損失的目標，因此整體開發範圍未改變的前提下，將填築區東移，不僅再度縮小填海造陸面積，也保留了大海扇區及潛堤區珊瑚區，達到穩定供電、減污減排、顧生態以及未來銜接轉型氫能的契機。