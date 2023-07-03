九州破紀錄暴雨！熊本縣「疏散45萬人」橋梁被沖斷　土石流撞毀寺廟

▲熊本縣3日降下驚人暴雨，當地一座橋梁被洪水沖垮。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

日本近日受梅雨鋒面影響，九州多地降下破紀錄大雨，造成多起淹水、土石流及房屋倒塌等災情。日本熊本縣3日清晨出現「線狀降水帶」（線狀對流），造成當地多條河川暴漲、洪水氾濫，甚至因此有橋梁被沖垮，熊本縣政府已向市內45萬名市民下達疏散指示。

綜合日媒報導，日本熊本縣3日清晨出現線狀降水帶，縣內各地發生大量降雨情況，其中益城町、山都町觀測到每小時80亳米雨量，宇城市甚至出現每小時110亳米驚人雨勢，氣象廳3日下午為此發布特大暴雨特報。線狀降水帶是一種積雨雲呈現線狀排列，並帶來大量降雨的一種現象，一般會綿延50至300公里。

▲熊本市益城町有寺廟遭土石流沖垮。（圖／路透社）

雨勢造成熊本縣各地河川氾濫，發生淹水、土石流及房屋倒塌等災情，像是連接山都町和熊本市的金内橋3日上午7時許遭洪水沖垮，而益城町則發生多起房屋、路面淹水等災情，也有寺廟遭土石流侵襲，寺廟幾乎一大半坍塌變成廢墟，所幸寺廟人員即時撤離，事故並未造成人員傷亡。

熊本縣上午7點針對縣內7町發布山體滑坡（土石流、山崩）警報。熊本市上午9點則以「市內的白川河可能發生氾濫」為由，對市內18.4萬戶共計36.8萬人下達疏散指示。熊本縣合志市、益城町也先後向轄區市民約9萬7000人下達疏散指示。

▲熊本縣各地出現淹水災情。（圖／路透社）

除了熊本縣外，九州佐賀縣上午10點也對鹿島市3099戶共計8032名居民、佐賀市3071戶共計8561名居民下達疏散指示，而福岡縣則向八女市1154戶共計2545人、小郡市226戶共計641人發布疏散指示，另外大分縣日田市、宮崎縣高千穗町也有部分居民撤離。

日本氣象廳警告，由於鋒面緩慢向南方移動，預計4日會停滯在九州南部上空，九州南部4日恐出現「線狀降水帶」，降雨情況將在3日入夜逐漸變強，至於九州北部儘管雨勢停歇，土地鬆軟及河川水位高漲的情況仍會持續，居民仍要嚴防土石流與山崩。