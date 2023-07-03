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東京大樓爆炸原因曝！他聞瓦斯味後「點火抽菸」　瞬間引爆釀4傷

記者王佩翊／編譯

日本東京都港區一棟大樓3日下午發生爆炸，造成起火點的餐廳的2名工作人員與2名路過行人受傷。而經警方調查，受傷的餐廳店長表示，自己當時正在進行開店準備，突然聞到不知是瓦斯還是地下道的臭味，不過沒有太在意就直接到店內的吸菸室抽菸，沒想到一點火就爆炸。

根據《富士新聞網》報導，這棟位於東京都港區的8層樓大樓的2樓3日下午3時20分左右發生爆炸，並引發大火。而爆炸瞬間的力量之大，除了當時在2樓餐廳進行開店準備的男性店長與女性店員受傷外，正好經過的50多歲路人與70多歲路人也遭波及，瞬間被炸飛，同時遭到破碎玻璃割傷。

▲▼東京大樓爆炸原因曝！他聞瓦斯味後「點火抽菸」　瞬間引爆釀4傷。（圖／推特／@GTT214）

▲2樓的牆面與玻璃直接被炸毀。（圖／推特／@GTT214）

4人事發後已被送往醫院急救，而餐廳店長與女員工的臉部有燒燙傷，所幸兩人皆有意識。警消人員在現場偵測到超出標準的瓦斯濃度，懷疑有可能是瓦斯外洩導致的氣爆。

對此，受傷的50多歲男性店長則向警方坦言，事發前曾經有聞到疑似是瓦斯的臭味，但是沒有太在意，隨後就跑到室內的吸菸室抽菸，怎知一點燃打火機，就突然發生爆炸。警方仍在釐清詳細起火原因，而發生火災的2樓餐廳約有20平方公尺被燒毀，不過消防人員已下午4時半完全撲滅火勢。

由於事發當時餐廳正在進行開店準備，因此店內並沒有其他客人，不過仍然波及到另外2名無辜路人。

►東京港區市中心大樓爆炸起火！玻璃碎片散落滿地　4人受傷

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