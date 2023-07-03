以為變胖！女子腹內竟塞「5公斤卵巢腫塊」...失血6公升

▲女子以為自己只是太胖，竟是罹患卵巢囊腫。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

義大利一名女子的腹部極度腫脹，她以為自己只是太胖，結果就醫才發現患有卵巢囊腫，腫塊還重達近5公斤，取出腫塊後在醫院住了2個月，一半時間都待在加護病房。

據《每日郵報》報導，一名52歲婦女的腹部極度腫脹，她以為自己只是太胖，而且還抱怨自己很快就飽了，不僅如此，她還有便秘、行走困難等症狀。就醫才發現自己有患有卵巢囊腫，經過了6小半的手術，切除了右側卵巢上的近5公斤腫塊，長4公分。

醫生在進行子宮切除術前，排出了囊腫中37升的濃稠棕色液體，取出腫塊後，女子失去了6公升的血，她在醫院住了2個月，一半時間都待在加護病房，還發生了心臟驟停。研究人員說，2年後，女子完全康復，沒有任何疾病。該病例報告近期發表在《美國病例報告雜誌》上。

據了解，大多數卵巢囊腫都是無害的，大多數女性都不知道自己有囊腫，除非照掃描，根據梅奧診所的說法，卵巢囊腫症狀包括大腦遲鈍、腹部腫脹等，如果囊腫破裂，可能會讓背部或下腹部劇烈疼痛、腹脹、噁心等。大多數的卵巢囊腫都是良性的，少數惡性囊腫會出現在更年期婦女身上。

研究人員表示，卵巢囊腫可能是因為潛在疾病引起的，如子宮內膜異位症，或是其他如荷爾蒙問題、懷孕等危險因素，如果民眾過去有卵巢囊腫，可極有可能還會再復發。

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